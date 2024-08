Atletas da seleção de basquete dos EUA declaram apoio a Kamala Harris

Jogadoras da Seleção do basquete dos Estados Unidos - Foto: Brian Choi / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

As jogadoras da seleção de basquete dos Estados Unidos afirmaram neste sábado, 27, que apoiam Kamala Harris, provável candidata democrata na eleição presidencial de novembro, durante uma entrevista coletiva na véspera do início do torneio olímpico.

"Evidentemente, nós a apoiamos, é uma escolha muito, muito importante", declarou A'ja Wilson, estrela do Las Vegas Aces, que disputa os Jogos Olímpicos pela segunda vez.

"Conversamos sobre isso dentro do comitê de justiça social (pertencente à WNBA, a liga americana de basquete feminino)", disse a jogadora Breanna Stewart.

Leia mais:

Diogo Soares faz atuação segura e encaminha classificação a final

Mesmo com Darlan inspirado, Brasil é superado pela Itália na estreia

Brasileira passa mal durante competição e revela tumor nas costas

"Queremos fazer todo o possível para apoiar Kamala (Harris) porque tudo o que ela defende, nós também defendemos", acrescentou.

A dois dias da estreia na competição, na qual buscarão a oitava medalha de ouro consecutiva do basquete feminino americano, a experiente Diana Taurasi, de 42 anos, tentou reduzir a pressão. Ela busca a sexta medalha de ouro em sua sexta Olimpíada.

"Pouco importa a história da equipe, isso não garante nada", afirmou. "Respeitamos as demais equipes, não consideramos nada garantido".

Taurasi pode se tornar a atleta mais vencedora dos esportes coletivos nos Jogos Olímpicos.

A equipe dos Estados Unidos estreia contra o Japão na segunda-feira (29).