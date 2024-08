Francês prejudicado por órgão genital nos Jogos pode faturar R$ 1,5 mi

Anthony Ammirati recebeu proposta milionária - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O francês Anthony Ammirati chamou a atenção com uma cena bem curiosa observada nas Olimpíadas, após na prova do salto com vara ser eliminado quando seu órgão genital bateu no sarrafo. Sucesso nas redes sociais, o atleta de 21 anos poderá ter uma mudança de vida.

Apesar da derrota nos Jogos Olímpicos, ele recebeu uma grande proposta de um site pornô. Anthony tem agora a oferta de US$ 250 mil, quase R$ 1,5 milhão, para ele mostrar tudo sem roupa para as câmeras, de acordo com o site TMZ.

O tabloide declarou que a empresa interessada é a CamSoda, que anunciou o motivo do interesse no atleta francês.

"Se dependesse de mim, eu te premiaria pelo que todos viram, seu talento abaixo da cintura. Como amante de atividades centradas na virilha, adoraria lhe oferecer até US$ 250 mil em troca de um show de webcam de 60 minutos, no qual você exibe seus dotes, sem a trave, é claro", afirma o vice-presidente da empresa, Daryn Parker, em carta ao atleta.

Ammirati, porém, tem demonstrado que está fugindo do assunto. À Federação Francesa de Atletismo, ele lamentou a situação: "Estou um pouco arrasado porque não perdi nada na terceira tentativa a 5,70m".

"O que perdi foi um pouco de salto no treinamento para ajustar as configurações. Apenas uma sessão técnica", disfarçou ele, que tinha pouco menos de 12 mil seguidores antes do incidente e agora tem R$ 130 mil.