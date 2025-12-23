Menu
IMPRUDÊNCIA

Adolescente de 17 anos atropela e mata homem na Bahia

Garoto pilotava motocicleta em alta velocidade

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/12/2025 - 20:52 h
Homem atravessava a rua, quando foi atropelado
Homem atravessava a rua, quando foi atropelado

Um acidente na noite de segunda-feira, 22, na zona rural do Núcleo II, em Urandi, no sudoeste da Bahia, terminou em morte. Um homem, de 49 anos foi atropelado por uma motocicleta conduzida por um adolescente, de 17 anos, enquanto atravessava a rua próxima à Igreja Congregação Cristã do Brasil.

De acordo com informações, o adolescente pilotava em alta velocidade, quando atingiu a vítima. O 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionado para atender a ocorrência e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o homem ao Hospital Municipal de Urandi, onde ele morreu.

O adolescente sofreu fratura na clavícula e escoriações pelo corpo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. As informações são do Acorda Cidade.

