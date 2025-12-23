IMPRUDÊNCIA
Adolescente de 17 anos atropela e mata homem na Bahia
Garoto pilotava motocicleta em alta velocidade
Por Andrêzza Moura
Um acidente na noite de segunda-feira, 22, na zona rural do Núcleo II, em Urandi, no sudoeste da Bahia, terminou em morte. Um homem, de 49 anos foi atropelado por uma motocicleta conduzida por um adolescente, de 17 anos, enquanto atravessava a rua próxima à Igreja Congregação Cristã do Brasil.
De acordo com informações, o adolescente pilotava em alta velocidade, quando atingiu a vítima. O 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionado para atender a ocorrência e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o homem ao Hospital Municipal de Urandi, onde ele morreu.
O adolescente sofreu fratura na clavícula e escoriações pelo corpo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. As informações são do Acorda Cidade.
