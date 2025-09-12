Delegada é indiciada por prevaricação após marido matar gari

O empresário confessou ter atirado contra o gari - Foto: Reprodução

A esposa do empresário Renê Júnior, assassino confesso do gari Laudemir Fernandes, na Região Oeste de Belo Horizonte, Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, foi indiciada pela Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por prevaricação.

Prevaricação é um crime praticado por um funcionário público que “retarda, deixa de praticar, ou praticar indevidamente um ato de ofício com o objetivo de satisfazer interesse ou sentimento pessoal”.

"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que a Corregedoria Geral de Polícia Civil (CGPC) concluiu e enviou para a justiça o inquérito policial, que apurou fatos relacionados à morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, resultando no indiciamento da servidora em decorrência da suposta prática do crime de prevaricação", informou a instituição.

O empresário, que confessou ter atirado contra o gari, afirmou ter usado a arma da esposa ao praticar o crime. A delegada já tinha sido indiciada pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, em razão de estar previsto na lei o ato de "ceder" ou "emprestar".

Crime

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior foi indiciado no dia 29 de agosto pela Polícia Civil por homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e ameaça, depois que ele matou a tiros o gari Laudemir de Souza Fernandes, no dia 11 de agosto, no bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Renê Júnior se irritou no trânsito enquanto o caminhão em que ele trabalhava estava na rua e atirou contra o gari. Ele está preso preventivamente e confessou o assassinato.