Dupla é presa suspeita de estuprar homem com cabo de vassoura na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Dois homens investigados por um caso de estupro que terminou na morte de José Raimundo Ramos, de 55 anos, foram presos pela Polícia Civil da Bahia.

As prisões ocorreram na sexta-feira, 11, e sábado, 12, em Santaluz, nordeste do estado, e em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os investigados , de 33 e 33 anos, forma presos por força de mandados de prisão Preventiva.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime foi registrado em 7 de abril, em uma residência no bairro Hermiro Simões, em Valente. José Raimundo, que vivia em situação de rua, sofreu graves lesões após ter um cabo de vassoura introduzindo em suas partes íntimas.

Ele foi levado para uma unidade médica da cidade, mas devido a gravidade dos ferimentos foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde permaneceu internado até o dia 21 de maio, quando morreu.

Ações integradas

A prisão realizada em Santaluz foi cumprida por equipes da Delegacia Territorial de Valente, vinculada à 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (15ª COORPIN/Serrinha), com apoio do GATTI/Sisal.

Em Candeias, a ação foi realizada por policiais da 37ª Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé, vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), com apoio da Central de Flagrantes da Região Metropolitana de Salvador.

As prisões ocorreram durante a Operação Malhas da Lei, iniciativa destinada ao cumprimento de mandados judiciais e à localização de pessoas procuradas pela Justiça. Os dois homens estão à disposição da Justiça.