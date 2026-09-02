Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de participar da morte de jovem no Rio Vermelho

Daniel Queiroz de Oliveira foi morto com golpes de arma branca em uma área de pedras

Victoria Isabel
Por
Daniel foi levado à força até a região da Colônia dos Pescadores
Daniel foi levado à força até a região da Colônia dos Pescadores - Foto: Reprodução Bahia Terra

Um homem de 38 anos, investigado pela morte de Daniel Queiroz de Oliveira, foi preso preventivamente na terça-feira, 1º, em Salvador. O homicídio aconteceu em 1º de abril de 2026, no bairro Rio Vermelho, e o suspeito foi localizado durante a Operação Malhas da Lei, da Polícia Civil da Bahia.

De acordo com as investigações, Daniel foi abordado no Largo de Santana, no Rio Vermelho, e levado à força até a região da Colônia dos Pescadores. A vítima foi morta com golpes de arma branca em uma área de pedras.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As apurações apontaram ainda a participação de outras pessoas no crime. Segundo a Polícia Civil, dois envolvidos já foram presos.

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, os policiais apreenderam um telefone celular. O aparelho foi encaminhado para perícia técnica, que poderá auxiliar no avanço das investigações.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Malhas da Lei, ação permanente da Polícia Civil voltada à localização de pessoas procuradas pela Justiça e ao cumprimento de mandados de prisão em aberto em diferentes regiões da Bahia.

Leia Também:

AFASTAMENTO

Servidor do INSS é afastado por receber propina para fraudar perícias na Bahia
Servidor do INSS é afastado por receber propina para fraudar perícias na Bahia imagem

POLÍCIA

STJ decide nesta quarta se Alexandre Nardoni e Anna Jatobá voltam à prisão
STJ decide nesta quarta se Alexandre Nardoni e Anna Jatobá voltam à prisão imagem

OPERAÇÃO LIGHTHOUSE

Grupo suspeito de extorquir turistas no Farol da Barra é alvo de operação
Grupo suspeito de extorquir turistas no Farol da Barra é alvo de operação imagem

As investigações são conduzidas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A ação contou com a participação de equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/Baía de Todos-os-Santos), da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) e do 30º Batalhão da Polícia Militar (30º BPM).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

HOMICÍDIO prisão rio vermelho

Relacionadas

Mais lidas