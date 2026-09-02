Homem é preso suspeito de participar da morte de jovem no Rio Vermelho

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Um homem de 38 anos, investigado pela morte de Daniel Queiroz de Oliveira, foi preso preventivamente na terça-feira, 1º, em Salvador. O homicídio aconteceu em 1º de abril de 2026, no bairro Rio Vermelho, e o suspeito foi localizado durante a Operação Malhas da Lei, da Polícia Civil da Bahia.

De acordo com as investigações, Daniel foi abordado no Largo de Santana, no Rio Vermelho, e levado à força até a região da Colônia dos Pescadores. A vítima foi morta com golpes de arma branca em uma área de pedras.

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As apurações apontaram ainda a participação de outras pessoas no crime. Segundo a Polícia Civil, dois envolvidos já foram presos.

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, os policiais apreenderam um telefone celular. O aparelho foi encaminhado para perícia técnica, que poderá auxiliar no avanço das investigações.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Malhas da Lei, ação permanente da Polícia Civil voltada à localização de pessoas procuradas pela Justiça e ao cumprimento de mandados de prisão em aberto em diferentes regiões da Bahia.

As investigações são conduzidas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A ação contou com a participação de equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/Baía de Todos-os-Santos), da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) e do 30º Batalhão da Polícia Militar (30º BPM).