POLÍCIA
Homem é preso suspeito de participar da morte de jovem no Rio Vermelho
Daniel Queiroz de Oliveira foi morto com golpes de arma branca em uma área de pedras
Um homem de 38 anos, investigado pela morte de Daniel Queiroz de Oliveira, foi preso preventivamente na terça-feira, 1º, em Salvador. O homicídio aconteceu em 1º de abril de 2026, no bairro Rio Vermelho, e o suspeito foi localizado durante a Operação Malhas da Lei, da Polícia Civil da Bahia.
De acordo com as investigações, Daniel foi abordado no Largo de Santana, no Rio Vermelho, e levado à força até a região da Colônia dos Pescadores. A vítima foi morta com golpes de arma branca em uma área de pedras.
As apurações apontaram ainda a participação de outras pessoas no crime. Segundo a Polícia Civil, dois envolvidos já foram presos.
Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, os policiais apreenderam um telefone celular. O aparelho foi encaminhado para perícia técnica, que poderá auxiliar no avanço das investigações.
A prisão ocorreu no âmbito da Operação Malhas da Lei, ação permanente da Polícia Civil voltada à localização de pessoas procuradas pela Justiça e ao cumprimento de mandados de prisão em aberto em diferentes regiões da Bahia.
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As investigações são conduzidas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
A ação contou com a participação de equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/Baía de Todos-os-Santos), da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) e do 30º Batalhão da Polícia Militar (30º BPM).