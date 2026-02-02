FEMINICÍDIO X ACIDENTE
Professora morre após cair de carro conduzido por ex-marido na Bahia
Homem alegou à polícia que mulher se jogou
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
A professora Brisa Carvalho, de 25 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 2, após cair de um carro em movimento, em um trecho da BR-367, entre a subida da Avenida do Descobrimento e a Ponte do Mamagaya, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Ela trabalhava na rede municipal de ensino.
Segundo informações, Brisa estava no banco do carona de um Fiat Siena, conduzido pelo ex-marido, João Paulo Barbosa Neto, de 31. Eles estavam separados há pouco tempo e haviam se encontrado em um bar, no centro da cidade.
A polícia informou que, em depoimento, o motorista relatou que levava a ex-mulher para casa quando, por volta da 1h20, e, durante o percurso, os dois conversaram sobre o relacionamento. Segundo ele, Brisa insistiu em uma reconciliação e, após receber uma negativa, abriu a porta do veículo e se jogou para fora. Ela teve ferimentos graves.
Equipes da Polícia Militar da Bahia, do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender à ocorrência. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).
Leia Também:
Brisa deixou quatro filhos menores. Não há informações sobre o sepultamento. As informações são do Radar News.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes