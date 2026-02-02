Menu
POLÍCIA
FEMINICÍDIO X ACIDENTE

Professora morre após cair de carro conduzido por ex-marido na Bahia

Homem alegou à polícia que mulher se jogou

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

02/02/2026 - 18:47 h

Professora e ex-marido haviam de se separado recentemente
Professora e ex-marido haviam de se separado recentemente -

A professora Brisa Carvalho, de 25 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 2, após cair de um carro em movimento, em um trecho da BR-367, entre a subida da Avenida do Descobrimento e a Ponte do Mamagaya, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Ela trabalhava na rede municipal de ensino.

Segundo informações, Brisa estava no banco do carona de um Fiat Siena, conduzido pelo ex-marido, João Paulo Barbosa Neto, de 31. Eles estavam separados há pouco tempo e haviam se encontrado em um bar, no centro da cidade.

A polícia informou que, em depoimento, o motorista relatou que levava a ex-mulher para casa quando, por volta da 1h20, e, durante o percurso, os dois conversaram sobre o relacionamento. Segundo ele, Brisa insistiu em uma reconciliação e, após receber uma negativa, abriu a porta do veículo e se jogou para fora. Ela teve ferimentos graves.

Equipes da Polícia Militar da Bahia, do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender à ocorrência. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Brisa deixou quatro filhos menores. Não há informações sobre o sepultamento. As informações são do Radar News.

x