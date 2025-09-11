Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Saiba quem é o advogado investigado por tentar soltar líder do BDM com decisão falsa

Documentos, notebooks e pen drives foram apreendidos no escritório do investigado

Luan Julião

Por Luan Julião

11/09/2025 - 14:19 h | Atualizada em 11/09/2025 - 17:05
Imagem ilustrativa da imagem Saiba quem é o advogado investigado por tentar soltar líder do BDM com decisão falsa
-

A Polícia Civil da Bahia deflagrou a Operação Fake Freedom contra o advogado Antonio Jorge Santos Júnior, suspeito de tentar burlar a Justiça por meio de um documento judicial falsificado que simulava uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O objetivo seria obter a soltura de Averaldo Ferreira da Silva Filho, o “Averaldinho”, apontado como líder do Bonde do Maluco (BDM), facção criminosa com atuação nos bairros do Calabar e Alto das Pombas, em Salvador.

Durante a operação, realizada no escritório do advogado, a polícia apreendeu três notebooks, duas máquinas de cartão, dois pen drives e diversos documentos, que podem conter provas da tentativa de fraude.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, a Justiça determinou a suspensão do exercício profissional de Santos Júnior, como medida cautelar diante das suspeitas de conduta criminosa.

A investigação

De acordo com a delegada Lara Candice, titular da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), a investigação começou após a apresentação do documento fraudado nos autos do processo criminal. Em 22 de julho, a Secretaria do Juízo certificou que não havia registro da decisão no STJ, apontando indícios claros de falsificação.

O advogado é suspeito de inserir o documento falsificado em um processo judicial, solicitando a expedição de alvará de soltura para Averaldinho, que é investigado por envolvimento em crimes como tráfico de drogas e associação criminosa.

Leia Também:

Advogado tenta soltar líder do BDM com decisão judicial falsa em Salvador
Clandestino: mais de 300 kg de carnes com insetos são apreendidas em caminhão
Adolescentes tocam campainha de casa e espancam idoso no Bonfim

A operação foi conduzida pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), vinculada ao Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), reforçando a atuação integrada contra crimes econômicos e fraudes que comprometem a segurança pública.

Quem é Averaldinho

Líder do BDM nos bairros Alto das Pombas e Calabar, Averaldinho está preso desde fevereiro de 2023, quando foi deflagrada a Operação Garrote. Inicialmente detido temporariamente, teve a prisão convertida em preventiva no mês seguinte.

Na ocasião, ele e outros 22 integrantes do grupo foram denunciados pelo Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) por crimes de associação criminosa e tráfico de drogas.

Atualmente, o criminoso cumpre pena no Conjunto Penal de Serrinha, mas ainda segue como uma das lideranças do tráfico nos bairros de Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

advogado Averaldinho bdm decisão judicial operação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

Play

Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x