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"SEM TRÉGUAS"

Werner destaca megaoperação que apreendeu carga milionária de cocaíca

Nove faccionados foram presos escondidos em um compartimento falso do caminhão

Carla Melo
Por
| Atualizada em
De acordo com a SSP-BA, os presos são apontados como integrantes de uma facção
De acordo com a SSP-BA, os presos são apontados como integrantes de uma facção - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, comentou sobre a força-tarefa estadual e federal que prendeu nove pessoas apontadas como integrantes de uma organização criminosa e apreendeu uma tonelada de cocaína no Porto de Salvador, neste domingo, 2.

De acordo com Werner, o compartilhamento entre as Agências de Inteligência das Polícias Federal e Militar, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia ajudaram a realizar a megaoperação.

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“Meus amigos e minhas amigas, seguiremos trabalhando dessa forma para combater as facções envolvidas com tráficos de drogas e armas, mortes violentas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores”, escreveu Werner em um post no Instagram.

Os noves faccionados estavam escondidos em um compartimento falso de um caminhão, que iram tentar enviar a carga para a Europa.

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A apreensão foi resultado de uma operação baseada na doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência, estratégia utilizada para identificar e desarticular organizações criminosas.

De acordo com a SSP-BA, os presos são apontados como integrantes de uma facção criminosa originária de São Paulo.

As investigações indicam que eles utilizavam máscaras e luvas para dificultar a identificação no momento em que preparavam o envio da droga ao mercado europeu.

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Bahia megaoperação prisão

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