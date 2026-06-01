ACB e Grupo A TARDE discutem cenário eleitoral e econômico do Brasil

A Associação Comercial da Bahia (ACB) e o Grupo A TARDE reuniram empresários, políticos e autoridades, na noite desta segunda-feira, 1º, no Bistrot Trapiche Adega, no bairro do Comércio, em Salvador, na primeira edição do "Diálogos que Transformam".

O convidado principal foi o CEO do Instituto de pesquisa AtlasIntel, Andrei Roman, que trouxe uma perspectiva do cenário econômico, atrelado ao processo eleitoral deste ano, a níveis de estado e nacional.

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Foto: Uendel Galtier/Ag. A TARDE

"Construir o rumo da Bahia e do Brasil": presidente de A TARDE celebra jantar

Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão ressaltou a contribuição do veículo para as discussões acerca das eleições e dos rumos da economia.

"Hoje o Grupo A TARDE reúne aqui lideranças que ajudam a construir o rumo da Bahia e do Brasil. Ao longo dos seus 113 anos de história, A TARDE sempre acreditou que o diálogo qualificado e a informação de qualidade são fundamentais para apoiar a tomada de decisão e construção de visões a longo prazo", destacou.

Termômetro empresarial

A presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, destacou que o encontro serve como termômetro para a classe empresarial, que precisa estar preparada para os desafios e mudanças que podem ocorrer nos próximos meses, tendo a corrida eleitoral e, consequentemente os resultados dos pleitos como referências para tomada de decisões.

"Funciona como um planejamento para a classe que precisa se preparar para todas as mudanças que estarão por vir", destacou.

Foto: Uendel Galtier/Ag. A TARDE

Polarização

Em sua fala, Andrei Roman, CEO do instituto AtlasIntel, destacou a tendência de repetição da polarização política nas urnas. Segundo Roman, os dois principais "players" na disputa presidencial lideram os índices de rejeição por razões diferentes.

Citando os levantamentos da AtlasIntel, Andrei destacou que a rejeição ocorre, principalmente, por percepções de "cunho moral" sobre os principais candidatos ao Palácio do Planalto.

"Não são, efetivamente, percepções relacionadas aos mandatos que esses políticos tiveram, as entregas que devolveram para a sociedade, grandes erros de condição de política econômica, de interferência no Banco Central, ou de algum grande erro estratégico que colocou o país numa situação difícil", disse Roman, complementando:

"E quase sempre uma percepção moral, de falta de honestidade, de falta de autenticidade, de falta de confiança por alguns episódios que revelaram, que construíram na imagem na cabeça das pessoas que ficou muito difícil de desconstruir", avaliou o CEO da AtlasIntel.

Foto: Uendel Galtier/Ag. A TARDE

Relação de Flávio Bolsonaro x Daniel Vorcaro

Ao longo da palestra, Andrei Roman também destacou que o vazamento das conversas entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro afetaram a avaliação do presidenciável.

O especialista afirmou que a repercussão gerou uma "inversão" do cenário, beneficiando a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Temos algo muito interessante, que é uma mudança total de cenário. Se a gente fosse olhar uma série de temporadas ao longo de meses, sempre a reeleição do Lula parecia ser algo que as pessoas temiam mais em comparação com qualquer possível potencial eleitoral. (...) Acontece que, assim que temos as revelações envolvendo Vorcaro, o áudio, as revelações sobre o dinheiro doado para o filme, com explicações difíceis para se assimilar, tudo mudou. Enfim, todo novo elemento que surge muda o cenário, né?", afirmou Andrei Roman.