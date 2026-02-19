Menu
POLÍTICA
POLÍTICA PÚBLICA

Acordo para custeio de tratamento de câncer no SUS é aprovado pelo STF

Determinação foi aprovada por unanimidade

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

19/02/2026 - 22:53 h

Sessão no Plenário do Supremo Tribunal Federal
Sessão no Plenário do Supremo Tribunal Federal -

A homologação de um acordo que redefine o custeio de medicamentos oncológicos no SUS (Sistema Único de Saúde) foi aprovada por unanimidade nesta quinta-feira, 19, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, foram fixadas novas regras sobre qual ramo da Justiça deve julgar ações envolvendo esses tratamentos.

Um dos principais pontos do acordo foi a continuidade do ressarcimento de 80% pelo Governo Federal nos casos em que medicamentos oncológicos forem fornecidos por decisão judicial. O percentual vale para ações ajuizadas até 10 de junho de 2024 e foi estendido, de forma provisória, às ações posteriores.

O debate foi retomado após o Ministério da Saúde editar a Portaria GM/MS 8.477/2025, que instituiu o Componente da Assistência Farmacêutica em Oncologia (AF-ONCO). A norma reorganizou o financiamento, a aquisição e a dispensação desses medicamentos no SUS.

A partir do AF-ONCO, municípios, estados e o Governo Federal União ajustaram tanto o percentual de ressarcimento quanto os critérios para definição da competência judicial nas ações sobre tratamentos oncológicos.

A nova determinação definiu que, nos casos de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, a competência será da Justiça Federal. Enquanto isso, nos casos de aquisição descentralizada, a competência será da Justiça Estadual.

Tags:

Câncer Direitos Saúde STF sus

x