Ala do PDT descarta Ciro e defende aliança com Lula

Ciro Gomes durante encontro com Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A ala 'lulista' do PDT defende uma aliança da sigla com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026. O núcleo avalia que uma nova candidatura do ex-ministro Ciro Gomes, filiado ao partido, não teria forças.

Segundo informações da Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, a bancada pedetista do Senado teria usado os pontos citados para justificar a permanência no governo, na contramão dos deputados federais, que anunciaram o desembarque na última semana, adotando independência na Câmara.

A avaliação dos pedetistas lulistas, de acordo com a publicação, é que o cenário político permanece polarizado, sem espaço para a chamada 'terceira via'. Em 2022, Ciro ficou na quarta colocação, ficando atrás da agora ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB).

Saída de Carlos Lupi

A bancada de 17 deputados federais do PDT deixou o governo Lula após a saída do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, do cargo de ministro da Previdência Social, diante do escândalo que colocou o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) no centro das discussões sobre corrupção.

No lugar de Lupi, assumiu Wolney Queiroz, também do PDT. O ex-deputado, entretanto, não é visto como um representante da legenda.