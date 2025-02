Alba define comando das comissões; veja lista

novidades ficam por conta das comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública - Foto: Cássio Marinho | Ag. A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) escolheu, nesta terça-feira, 11, os presidentes e vice-presidentes das comissões da Casa.

Parte dos nomes foi reconduzido, como previsto. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), tida como a principal do Legislativo, permanece na mão de Robinson Almeida (PT). Ex-líder da bancada de oposição, Alan Sanches (União Brasil) foi eleito vice.

Ao ser reconduzido ao posto, o petista firmou um acordo público com os seus pares na Sala de Comissões, para o novo mandato à frente do colegiado.

"Quero aqui assumir compromissos que durante dois anos, nós vamos convocar os projetos de autoria dos deputados como prioridade na comissão. Já pedi para fazer um levantamento de todo o material que está colocado de iniciativa dos deputados para a gente agilizar", afirmou Robinson.

A Comissão de Educação pemanece com a deputada Olivia Santana (PCdoB) na presidência, tendo Emerson Penalva (PDT) como vice.

Manuel Rocha (União Brasil) foi reeleito presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, tendo Ricardo Rodrigues (PSD) no posto de vice. Após o ato, o parlamentar afirmou que o colegiado seguirá atuando para garantir avanços para os produtores rurais.

“A nossa missão é continuar atuando com responsabilidade para fortalecer o setor agropecuário, que tem papel fundamental na economia do estado. Vamos manter o diálogo aberto com os produtores, ouvindo suas demandas e trabalhando para apresentar soluções que impulsionem ainda mais esse segmento”, afirmou o deputado.

A Comissão de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho permanece com o deputado Júnior Muniz (PT), tendo Tiago Correia (PSDB) como vice.

Eduardo Salles (PP) vai ser novamente presidente da Comissão de Infraestrutura e Turismo, tendo Marcinho Oliveira (União Brasil) como vice-presidente.

As novidades ficam por conta das comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública, agora com o deputado Diego Castro (PL) na presidência e Marcelino Galo (PT) na vice; Meio Ambiente, com José de Arimateia (Republicanos) à frente do colegiado, tendo Matheus Ferreira (MDB) na vice. A Comissão de Fiscalização e Finanças fica com Zé Raimundo (PT), Tiago Correia (PSDB) na vice.

Ao assumir o colegiado de Direitos Humanos, o deputado aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que priorizará a valorização dos policiais militares enquanto estiver à frente do colegiado.



“Meu compromisso será fortalecer a atuação da comissão, com foco na valorização das forças policiais, que desempenham papel crucial no enfrentamento à violência, além de trabalhar por mais direitos para a população”, disse o deputado.

A Comissão da Mulher não teve eleição por falta de quórum.