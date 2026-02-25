Alexandre de Moraes: morte de Marielle foi racista, misógina e política

Siga o A TARDE no Google

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Marielle Franco no STF - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, disse que a morte da ex-vereadora Marielle Franco teve, além da motivação política, caráter racista e misógino.

O magistrado foi o primeiro a votar no julgamento, pela Primeira Turma da Corte dos acusados de mandar matá-la, assim como o motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. No discurso, Moraes falou sobre ações de queima de arquivo que, segundo o ministro, são caracterizadas pela atuação de milícias.

"Se juntou a questão política com misoginia, com racismo, com discriminação. Marielle era uma mulher preta, pobre, que estava peitando os interesses de milicianos. Qual o recado mais forte que poderia ser feito? E na cabeça misógina de executores, quem iria ligar pra isso?", afirmou o ministro.

O relator também mencionou que os acusados não esperavam ser responsabilizados.

"Numa cabeça de 50, 100 anos atrás, vamos executá-la e não terá repercussão. Eles não esperavam tamanha repercussão. E, a partir disso, uma série de execuções", disse.

Após o voto de Moraes, votam os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e o presidente da Turma, Flávio Dino.

São acusados pelo crime: