Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Alexandre de Moraes: morte de Marielle foi racista, misógina e política

Relator do caso, ministro é o primeiro a votar no julgamento do caso envolvendo a ex-vereadora

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

25/02/2026 - 11:19 h | Atualizada em 25/02/2026 - 11:40

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Marielle Franco no STF
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Marielle Franco no STF -

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, disse que a morte da ex-vereadora Marielle Franco teve, além da motivação política, caráter racista e misógino.

O magistrado foi o primeiro a votar no julgamento, pela Primeira Turma da Corte dos acusados de mandar matá-la, assim como o motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. No discurso, Moraes falou sobre ações de queima de arquivo que, segundo o ministro, são caracterizadas pela atuação de milícias.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Se juntou a questão política com misoginia, com racismo, com discriminação. Marielle era uma mulher preta, pobre, que estava peitando os interesses de milicianos. Qual o recado mais forte que poderia ser feito? E na cabeça misógina de executores, quem iria ligar pra isso?", afirmou o ministro.

Leia Também:

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF
Caso Marielle Franco: após oito anos, STF começa a julgar cinco réus
Réus pelo assassinato de Marielle são condenados a indenizar viúva
Após recesso, STF retoma casos-chave como Marielle e trama golpista

O relator também mencionou que os acusados não esperavam ser responsabilizados.

"Numa cabeça de 50, 100 anos atrás, vamos executá-la e não terá repercussão. Eles não esperavam tamanha repercussão. E, a partir disso, uma série de execuções", disse.

Após o voto de Moraes, votam os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e o presidente da Turma, Flávio Dino.

São acusados pelo crime:

  • Domingos Inácio Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do RJ. Duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves;
  • João Francisco Inácio Brazão, deputado cassado. Duplo homicídio qualificado e pela tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves;
  • Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do RJ; duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves;
  • Ronald Paulo Alves Pereira, major da Polícia Militar; duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves;
  • Robson Calixto Fonseca, policial militar e ex-assessor de Domingos Brazão; organização criminosa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes marielle franco STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Marielle Franco no STF
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Marielle Franco no STF
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Marielle Franco no STF
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Marielle Franco no STF
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

x