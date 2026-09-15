Aliado de Trump publica imagem de Moraes com tornozeleira eletrônica

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O ex-estrategista de Donald Trump, Jason Miller, publicou no último domingo, 13, uma imagem gerada por inteligência artificial que mostra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, usando uma tornozeleira eletrônica.

A publicação foi feita dois dias antes do julgamento marcado para esta terça-feira, 15, quando a Corte deve decidir se Moraes será investigado com base no relatório da Polícia Federal (PF) que aponta uma relação entre ele e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

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Na postagem, Miller também compartilhou uma reportagem do jornal britânico Financial Times sobre a disputa entre Moraes e o ministro André Mendonça e os possíveis impactos do conflito no cenário político brasileiro.

Miller reproduziu um trecho da reportagem que cita Moraes entre os principais focos do escândalo de corrupção financeira envolvendo o Banco Master e também compartilhou o título do texto, que aborda o envolvimento do Supremo no caso.

Veja:

“The disclosure has made Moraes one of the focal points of the snowballing corruption scandal sparked by the $10bn collapse of lender Banco Master last year.”



Brazil banking scandal engulfs Supreme Courthttps://t.co/FnNro34SWu pic.twitter.com/2uGqQNs65w — Jason Miller (@JasonMiller) September 13, 2026

Críticas a autoridades brasileiras

Essa, no entanto, não é a primeira vez que Jason Miller faz críticas públicas a autoridades brasileiras.

O ex-estrategista de Trump já publicou outras manifestações contra Alexandre de Moraes e também contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em publicação anterior, Miller criticou Lula após o presidente brasileiro se manifestar contra a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela.

Julgamento no STF

No julgamento desta terça-feira, os ministros farão a análise da Petição 16.662, que reúne elementos de uma investigação da Polícia Federal sobre uma suposta relação entre Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A análise acontece após uma série de decisões e trocas de manifestações entre ministros do Supremo nos últimos dias. O presidente da Corte, Edson Fachin, assumiu a relatoria do caso envolvendo Moraes e Vorcaro no sábado,12.