Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

CRISE NO STF

Aliado de Trump publica imagem de Moraes com tornozeleira eletrônica

Publicação de Jason Miller foi feita com ferramenta de IA

Ane Catarine
Por
Foto IA Alexandre de Moraes usando tornozeleira
Foto IA Alexandre de Moraes usando tornozeleira - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Eleições 2026

O ex-estrategista de Donald Trump, Jason Miller, publicou no último domingo, 13, uma imagem gerada por inteligência artificial que mostra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, usando uma tornozeleira eletrônica.

A publicação foi feita dois dias antes do julgamento marcado para esta terça-feira, 15, quando a Corte deve decidir se Moraes será investigado com base no relatório da Polícia Federal (PF) que aponta uma relação entre ele e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Na postagem, Miller também compartilhou uma reportagem do jornal britânico Financial Times sobre a disputa entre Moraes e o ministro André Mendonça e os possíveis impactos do conflito no cenário político brasileiro.

Miller reproduziu um trecho da reportagem que cita Moraes entre os principais focos do escândalo de corrupção financeira envolvendo o Banco Master e também compartilhou o título do texto, que aborda o envolvimento do Supremo no caso.

Veja:

Críticas a autoridades brasileiras

Essa, no entanto, não é a primeira vez que Jason Miller faz críticas públicas a autoridades brasileiras.

O ex-estrategista de Trump já publicou outras manifestações contra Alexandre de Moraes e também contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em publicação anterior, Miller criticou Lula após o presidente brasileiro se manifestar contra a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela.

Leia Também:

TENSÃO

Com plenário dividido, STF decide se abre apuração contra Moraes
Com plenário dividido, STF decide se abre apuração contra Moraes imagem

NO OLHO DO FURACÃO

STF julga se abre investigação contra Moraes por relação com Vorcaro
STF julga se abre investigação contra Moraes por relação com Vorcaro imagem

CRISE NO STF

Moraes acusa Mendonça de "farsa" e desvio de finalidade em defesa
Moraes acusa Mendonça de "farsa" e desvio de finalidade em defesa imagem

Julgamento no STF

No julgamento desta terça-feira, os ministros farão a análise da Petição 16.662, que reúne elementos de uma investigação da Polícia Federal sobre uma suposta relação entre Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A análise acontece após uma série de decisões e trocas de manifestações entre ministros do Supremo nos últimos dias. O presidente da Corte, Edson Fachin, assumiu a relatoria do caso envolvendo Moraes e Vorcaro no sábado,12.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alexandre de Moraes Donald Trump Jason Miller STF

Relacionadas

Mais lidas