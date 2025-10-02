Alívio no bolso: Jerônimo chama de ‘histórica’ isenção do IR até R$ 5 mil

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) chamou de “histórica” e de “justiça tributária” a aprovação do Imposto de Renda zero para os brasileiros que ganham até R$ 5 mil na Câmara dos Deputados. O projeto, de autoria do governo Lula, foi unânime entre os deputados.

“A aprovação na Câmara da isenção do Imposto de Renda pra quem ganha até R$ 5 mil por mês é um passo enorme rumo a uma decisão histórica: aliviar o bolso de famílias na Bahia e no Brasil”, disse o governador.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a chancela dos parlamentares, a matéria, agora, segue para análise dos senadores. Se aprovada, segue para sanção presidencial.

O governador baiano também mencionou o líder do governo, senador Jaques Wagner (PT), como um dos nomes responsáveis pelo sucesso da tramitação do documento.

“Essa vitória tem a marca do trabalho do nosso senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, que já defendeu a isenção pra quem ganha até dois salários mínimos e segue firme na luta pelo nosso povo”, acrescentou o petista, em uma publicação em seu perfil oficial do X (antigo Twitter).

O petista afirmou que está “confiante” que o projeto terá o mesmo destino no ‘Casa Alta’ e reforçou a parceria entre os governos estadual e federal.

“Sigo acompanhando e confiante de que o projeto vai ser aprovado no Senado e sancionado pelo presidente Lula, que governa sempre cuidando de gente. Seguimos juntos, Bahia e Brasil de mãos dadas por um país mais justo e cheio de oportunidades pra todos”, concluiu.

Veja publicação

Mais dinheiro no bolso do povo, mais justiça tributária pro Brasil. 🇧🇷



A aprovação na Câmara da isenção do Imposto de Renda pra quem ganha até R$ 5 mil por mês é um passo enorme rumo a uma decisão histórica: aliviar o bolso de famílias na Bahia e no Brasil.



Essa vitória tem a… — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) October 2, 2025

Alívio no bolso: políticos baianos comemoram aprovação do IR zero

Baianos usaram as redes sociais na noite de terça-feira, 1º, para comemorar a unanimidade em torno do projeto que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Enviado pelo governo em março deste ano, o projeto estima uma repercussão financeira de R$ 25,8 bilhões por ano. O documento contou com a relatoria do ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL).

Nas plataformas digitais, um dos que se manifestou foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Um dos ferrenhos defensores da medida, o titular da pasta afirmou que a decisão da Câmara "representa um passo importante na redução da desigualdade no Brasil".

"A Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, a proposta do governo Lula que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil. A medida garante que os super-ricos contribuam de forma justa e representa um passo importante na redução da desigualdade no Brasil", escreveu Rui Costa, no X.

Principais pontos da isenção do IR