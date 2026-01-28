Wagner indicou Lewandowski ao Banco Master com contrato de R$ 250 mil

Siga o A TARDE no Google

Senador Jaques Wagner (PT) é apontado como padrinho político do ex-ministro de Lula - Foto: Edilson Rodrigues | Agência Senado

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), sugeriu o nome do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, para atuar como consultor jurídico do Banco Master.

Wagner foi procurado por pessoas ligadas à instituição financeira, segundo informações do gabinete do senador, em busca da indicação de um jurista de renome.

Na ocasião, ele teria citado Lewandowski, que havia deixado o STF e retomado as atividades na advocacia.

Após a sugestão, o Banco Master contratou o escritório de advocacia de Lewandowski por R$ 250 mil mensais.

De acordo com o portal Metrópoles, os pagamentos ao jurista teriam continuado mesmo depois de ele assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lewandowski nega irregularidades

Em nota, Lewandowski disse que a consultoria ao Banco Master ocorreu somente após a saída do STF, em abril de 2023.

O ex-ministro também disse que, ao ser convidado por Lula para comandar o Ministério da Justiça, em janeiro de 2024, deixou o escritório de advocacia e suspendeu o registro profissional na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).