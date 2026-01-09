Menu
DEFESA DEMOCRÁTICA

Bahia dá passo histórico e proíbe homenagens à Ditadura Militar

Governador Jerônimo Rodrigues sancionou lei que proíbe homenagens a integrantes da Ditadura Militar

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

09/01/2026 - 0:18 h
Lei sancionada pelo Governador Jerônimo Rodrigues ainda será publicada no Diário Oficial do Estado
Lei sancionada pelo Governador Jerônimo Rodrigues ainda será publicada no Diário Oficial do Estado

Uma nova lei que proíbe homenagens a integrantes da ditadura militar (1964–1985) em prédios, obras, equipamentos públicos e eventos oficiais foi sancionada, nesta quinta-feira, 8, pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

A medida é anunciada exatamente na data que marca três anos dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, reforçando o compromisso do estado com a democracia, a memória histórica e os direitos humanos.

A norma, de autoria do deputado estadual Robinson Almeida (PT) e aprovada em dezembro de 2025, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), impede que nomes de pessoas ligadas ao regime sejam atribuídos a prédios ou obras públicas, proíbe eventos oficiais que enalteçam a ditadura e restringe o uso de recursos públicos em ações desse tipo.

Para garantir o cumprimento da lei, a administração estadual deverá seguir registros das Comissões Nacional e Estadual da Verdade, evitando homenagens a agentes do regime autoritário.

Sobre a importância da medida, o deputado afirmou Robinson Almeida afirmou não ser "aceitável que o poder público celebre quem atentou contra a liberdade e os direitos do povo. A lei honra a memória de quem resistiu à ditadura e reafirma os valores da Constituição”.

O parlamentar destacou Pernambuco como exemplo de estado que já adotou medidas semelhantes, ao afirmar que a sanção coloca a Bahia “na vanguarda da defesa da memória, dos direitos humanos e da democracia”.

x