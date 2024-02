Alba: Fabíola diz que oposição deveria ter ouvido mensagem de Jerônimo | A TARDE

O discurso do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta quinta-feira, 1º, deveria ter sido ouvido pelos deputados estaduais de oposição, afirmou Fabíola Mansur (PSB).



"Até porque todos esses benefícios vão para o povo da Bahia. Tenho certeza que os deputados de oposição também têm prefeitos e prefeitas que apoiam Jerônimo. Mas a gente não tem que se meter no que eles decidiram", disse a deputada estadual da base do governador, em entrevista ao Portal A TARDE nesta sexta-feira, 2, durante a Festa de Iemanjá, que acontece no Rio Vermelho.

A justificativa dos parlamentares para se ausentarem da cerimônia, que deu início aos trabalhos na Casa Legislativa em 2024, foi o suposto não cumprimento de promessas do governador no seu primeiro ano de gestão.

"Há projetos para ampliar o Bahia Sem Fome e Bahia pela Paz, além de aumentar a quantidade de colégios em tempo integral, hospitais e policlínicas", continuou Fabíola.

Para a deputada estadual, a Festa de Iemanjá ressalta a importância da defesa e do respeito a todas as crenças e o combate à intolerância religiosa. "Homenageia uma orixá. A Lavagem do Bonfim é uma festa gigante, mas é uma festa católica", disse a deputada.

