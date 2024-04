Caso Marielle: "Importante passo", comenta Jerônimo sobre prisões | A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), comentou neste domingo, 24, sobre a prisão dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco. Para o petista, a operação conjunta da Procuradoria Geral da República, do Ministério Público do Rio e da Polícia Federal é um importante progresso.

“É um importante passo rumo à resposta que o Brasil inteiro precisa há tanto tempo. O trabalho conjunto do STF, Ministério Público e Polícia Federal está sendo decisivo para elucidar o crime e fazer prevalecer a justiça”, declarou, em postagem nas redes sociais.

Jerônimo também ressaltou seu apoio ao caso. “Não deixaremos de acompanhar e cobrar até que toda essa tragédia seja elucidada.Meu abraço às famílias de Marielle e Anderson, que valentemente transformaram o luto em luta. #MariellePresente.”

Três pessoas foram presas na manhã deste domingo, 24, suspeitas de serem mandantes do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, em março de 2018.

A Operação Murder Inc., prendeu Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio.

Também foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão na sede da Polícia Civil do Rio e no Tribunal de Contas do Estado. Além do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes, a operação também apura a tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves, que também estava na carro atacado, informou a PF em nota.