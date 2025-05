DC discute estratégia para eleições 2026 e mira Alba e Câmara

- Foto: Reprodução | Assessoria

Mesmo faltando pouco mais de um ano para as eleições nacionais, os partidos vêm se preparando para recepcionar novos quadros para tornar as legendas competitivas.

Uma das siglas que estão nesse debate é a Democracia Cristã (DC), que durante o pleito municipal esteve sob o guarda-chuva do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

À época, o partido era comandado por Igor Dominguez, assessor do chefe do Executivo, que deixou o posto para figurar a sua pretensa candidatura a deputado estadual.

Nesta sexta-feira, 25, o presidente do partido, Antônio Albino, se reuniu com os vereadores de Salvador, Ricardo Almeida e Maurício Trindade (PP), para alinhar posicionamentos, bem como construir a melhor formação possível para que a sigla alcance cadeiras tanto na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) quanto na Câmara dos Deputados.

O dirigente partidário estima eleger pelo menos três nomes para o Legislativo estadual e dois para o federal.

Para alcançar o objetivo, a sigla almeja recepcionar em seu quadro de filiados pré-candidatos às Casas legislativas que não teriam chances em partidos que já possuem representação.

Para o vereador Ricardo Almeida, o encontro desta sexta funcionou como uma espécie de bússola para montar estratégias para 2026.

“A reunião de hoje é nada mais, nada menos, do que o exercício prático do que é política, a arte de dialogar, de ouvir. E nós estamos aqui conversando para afunilarmos as estratégias para 2026 no intuito de fortalecer o partido, possibilitando a candidatos que não possuem expressão de votos uma agremiação que lhes dê plenas condições de ocupar vagas nas casas legislativas. Devemos fazer deputados em torno de 30 mil votos para estadual e federal em torno de 60 mil votos”, estimou Ricardo.

Antônio Albino, que acumula também a função de presidente municipal de Salvador, convidou mais uma vez o vereador Ricardo Almeida, que decidiu aceitar o desafio de presidir a agremiação na capital. Ambos disseram que o partido continua na base do prefeito Bruno Reis (União) e sob sua liderança.

Eleições 2024

O partido, que esteve sob as rédeas de Bruno Reis (União Brasil), conseguiu fazer duas cadeiras na Câmara Municipal de Salvador (CMS) durante as eleições de 2024.

Além de Ricardo Almeida, o partido conseguiu eleger o vereador Alex Alemão, que obteve 7.089 votos para o posto.

Já Almeida, ligado à Primeira Igreja Batista do Brasil (PIB), foi o mais votado do partido com 15.465 votos.

Nos bastidores, circula a informação de que o edil deve apresentar o nome para a vaga de deputado estadual.