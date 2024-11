Pablo Roberto pode recuar da ideia de permanecer na Alba

Deputado vive um dilema sobre renunciar a vice - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

O deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) vive um dilema sobre permanecer na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) ou renunciar o mandato e assumir a cadeira de vice-prefeito em Feira de Santana. O parlamentar, por sua vez, deve bater o martelo sobre o assunto na semana que vem.

Isso porque, como antecipado pelo Portal A TARDE, o tucano contratou uma pesquisa interna para circular no município a fim de orientá-lo no impasse.

O levantamento que estava prestes a ser entregue foi alterado para a inclusão de dois tópicos referentes aos anos de 2026, quando acontece a disputa nacional - englobando a eleição para deputado estadual e federal - vaga também almejada por Pablo; e de 2028, quando ocorre o pleito municipal, vaga que também é desejada pelo deputado.

A partir do resultado, Pablo deve avaliar se será favorável pleitear a Câmara dos Deputados ou encabeçar a chapa majoritária em Feira de Santana em 2028.

Leia mais

>> Vice ou deputado? Pablo Roberto revela futuro após eleição em Feira

>> O Carrasco - 171 no eleitorado?

>>Bastidores aquecem de olho no comando da câmara de vereadores de Feira de Santana

Nos bastidores, contudo, ventila-se que a possível permanência de Pablo Roberto na Alba será encarada como “traição” aos eleitores de Feira de Santana. E, com isso, ele tende a recuar da decisão de continuar como deputado.

Publicamente, o parlamentar pede cautela sobre o assunto e diz que a sondagem contratada é uma espécie de escuta aos eleitores e aliados da Princesa do Sertão.

“Eu quero conversar com as pessoas. [Depois das eleições] eu não tive tempo para conversar com ninguém. Foi tudo no calor da emoção”, disse, e completou afirmando que está na cidade para dialogar com a sua base eleitoral.

Inicialmente, Pablo havia colocado o seu nome para concorrer à cadeira do Executivo. Ao longo do processo, contudo, o parlamentar disse que a “polarização” entre os nomes de José Ronaldo (União Brasil) e Zé Neto (PT) o forçou a desistir da cadeira e encabeçar a chapa majoritária ao lado do ex-prefeito.

A dupla saiu vencedora das urnas com 50,32% dos votos, equivalente a 165.970 votos válidos, ante 46,73% acumulados por Zé Neto (PT). Em números absolutos, este número chega a 154.147 votos.

Secretariado

Caso assuma a cadeira de vice-prefeito, Pablo terá espaço no governo de José Ronaldo (União Brasil).Como já vem sendo falado pelo próprio prefeito eleito, o retorno do parlamentar para o município o renderá uma secretaria.

Nos bastidores, afirmam que o parlamentar receberá a Secretaria de Educação, que detém um orçamento robusto.

Em conversa com A TARDE, Pablo diz que ainda não tratou sobre o assunto com o próximo prefeito. "Ainda não sentei com Zé Ronaldo para conversar. Eu vou viajar nesta semana e ele também, com isso, não teremos tempo para conversar".

O tucano deixa a capital baiana rumo ao Rio de Janeiro, para participar da reunião do G20.

Suplente

Se a saída do parlamentar do Legislativo se concretizar quem assume a cadeira é o primeiro suplente, que neste caso é, o ex-deputado e ex-presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Paulo Câmara.

Ambos tiveram um encontro na última segunda-feira, 4, com o presidente do PSDB, Adolfo Viana. Na ocasião, ficou acordado de que o partido esperará o tempo do filiado sobre a permanecer ou não no parlamento baiano.