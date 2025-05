Passarelas de Salvador podem ter barreiras contra ‘roubadinhas’

Motociclista praticando 'roubadinha' em passarela de Salvador - Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE

As passarelas de pedestres de Salvador poderão ter dispositivos bloqueadores para impedir o acesso de motocicletas. Isso é o que sugere o vereador Marcelo Guimarães Neto (União Brasil) ao prefeito Bruno Reis, do mesmo partido.

As chamadas ‘roubadinhas’ são consideradas uma infração de trânsito gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e se o condutor do veículo for flagrado praticando o delito levará pontos na carteira e terá o automóvel apreendido.

Na tentativa de evitar essas ações, o edil protocolou a proposição na Câmara Municipal de Salvador (CMS) recomenda mais rigor na aplicação das leis de trânsito da cidade e a instalação de uma espécie de “curral” para coibir a passagem dos motociclistas.

“Essa estrutura permite a passagem de pedestres, inclusive pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ao mesmo tempo em que impede fisicamente a entrada de motocicletas e outros veículos motorizados”, diz um trecho do documento.

O projeto chegou à casa legislativa na última terça-feira, 29, e ainda carece da análise das comissões temáticas, como a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O que diz o CTB sobre as ‘roubadinhas’

A "roubadinha" é a prática de transitar com veículos, especialmente motocicletas, em calçadas, passarelas, ciclovias e acostamentos para "ganhar tempo" e contornar o trânsito.

Apesar de não utilizar o termo ‘roubadinha’, o CTB considera o ato como perigoso e irregular. Deste modo, a ação é considerada grave e cabe punição.

"Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias e acostamentos", diz o Código, que apresenta as seguintes infrações: