Presidente da FIEB defende instalação de indústrias em Salvador

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Henrique Passos, avaliou o encontro entre os pré-candidatos à prefeitura de Salvador e o setor empresarial nesta segunda-feira, 29. O presidente enfatizou a importância do evento para superar algumas lacunas que impossibilitam um melhor desenvolvimento da economia em diferentes classes.

"Foi um evento muito positivo, que permitiu a nós, que representamos a força empreendedora de Salvador, contribuir para que os candidatos à prefeitura possam incorporar em seus programas de governo propostas que visam dinamizar a nossa economia. Fortalecendo os setores econômicos, gerando emprego e renda, buscamos desenvolver nossa capital, que ainda possui algumas lacunas no desenvolvimento econômico que precisam ser superadas para termos, de fato, um equilíbrio maior na distribuição de renda", afirmou Carlos Henrique.

Carlos defendeu também que o próximo prefeito da capital soteropolitana viabilize a implementação de mais indústrias, na região urbana da capital, gerando uma maior proximidade do trabalhador com seu emprego. O presidente da FIEB destacou que hoje as empresas não poluem mais como antigamente e têm um maior aproveitamento de energia limpa.

"Especificamente no setor industrial, o principal movimento que estamos procurando fazer é que o candidato, o próximo governante, perceba que nossa indústria de hoje é diferente da indústria do passado. A indústria foi afastada das cidades por questões de poluição, tráfego e mobilidade. Hoje, a indústria moderna é limpa e pode muito bem conviver dentro do tecido urbano, aproximando o trabalhador do seu emprego. Isso ajuda na sustentabilidade e melhora a renda das pessoas. O papel do setor industrial é mostrar que a indústria mudou e que ela pode estar muito bem dentro da nossa cidade", defendeu.