PSDB mira novas pastas e tenta ampliar espaço no governo Bruno Reis

Negociações vem sendo conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz - Foto: Reprodução

O PSDB segue travando uma queda de braço com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), sobre as acomodações de aliados nos quadros do segundo escalão do governo.

Os tucanos, que dizem ser o segundo partido mais votado nas eleições municipais de 2024, não se contentaram apenas com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e querem ir além.

O partido negocia novos espaços na administração e mira a Superintendência de Trânsito (Transalvador), tendo como nome para o cargo Diego Brito, chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, e a Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos (Arsal).

Fontes próximas à sigla também confidenciaram ao Portal, a possibilidade dos tucanos pleitearem a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), que foi ocupada por Zilton Neto, aliado do deputado federal Leo Prates (PDT).

Um dos quadros que a legenda quer alocar é o ex-ouvidor do município, Jean Sacramento, aliado de primeira hora de Muniz (PSDB).

Sacramento, por sua vez, seria indicado para compor a subsecretária da Saúde ao lado de Rodrigo Alves. Contudo, o posto foi ocupado por Edriene Teixeira na sexta-feira passada, 14. Desde então, ele segue sem um espaço definido.

Edriene Teixeira é um quadro técnico da Saúde e exerce a função de servidora da pasta há 20 anos. A indicação dela ao posto foi coordenada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Outras mudanças

Outra secretária que deve mudar a titularidade é a de Ordem Pública (Semop), atualmente ocupada por Alexandre Tinôco. O titular, por sua vez, deve se despedir do cargo após o Carnaval, em março.

O nome que integra a bolsa de apostas de Reis para sentar na cadeira é o chefe da Transalvador, Décio Martins.