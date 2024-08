Radiovaldo é indicado para integrar Comissão de Infraestrutura na Alba

Radiovaldo Costa comemora a posse ao lado de outros parlamentares, amigos e funcionários da ALBA - Foto: PauloMocofaya/AgênciaALBA

O líder da maioria na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), oficializou nesta quinta-feira, 9, a indicação do parlamentar Radiovaldo Costa (PT) para a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O sindicalista ocupará o posto de membro suplente no grupo em substituição da deputada licenciada Maria Del Carmem (PT), que precisou ser afastada da Alba por orientação médica e apresentou um atestado de 180 dias para tratar da sua saúde.

Ainda nesta semana, Robinson Almeida (PT) assumiu a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, que era comandada por Maria Del Carmen. Com isso, o petista deixará a liderança da Federação PT-PCdoB e PV, que passará a ser comandada pelo deputado Fabrício Falcão (PCdoB).



Outras mudanças na Alba

Na quarta, a liderança da bancada do governo de Jerônimo Rodrigues (PT) na Alba oficializou os substitutos da deputada estadual, também licenciada, Neusa Cadore (PT) nas comissões temáticas da Casa. As indicações foram realizadas por Rosemberg.



Neusa deixou a Alba para assumir o comando da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) no último dia 25 de julho, para o lugar de Elisângela Araújo (PT), que assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília. Com a saída de Cadore do parlamento, abriu-se espaço nas comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública; dos Direitos da Mulher; e de Agricultura e Política Rural.

Nos lugares da atual titular da SPM, Radiovaldo assumiu uma cadeira na Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública; e a deputada estadual Lucinha do MST (PT) ocupou vagas nas comissões dos Direitos da Mulher e de Agricultura e Política Rural.