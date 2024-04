"Relação que se perdeu", diz Eures sobre rompimento com prefeito | A TARDE

A decisão do deputado estadual Eures Ribeiro (PSD) em lançar sua pré-candidatura à prefeitura de Bom Jesus da Lapa escancara um rompimento político entre o parlamentar e o atual prefeito Fábio Nunes (PT), que o sucedeu na cadeira do Executivo em 2020. A decisão de se tornar rival do seu ex-correligionário, de acordo com o pessedista, deve-se ao desgaste na relação e aos apelos populares em torno do seu nome.

“É uma relação que foi se perdendo com o tempo. E [a minha candidatura] também [atende] ao anseio do povo de Bom Jesus da Lapa de ter o meu retorno. Eu andei na rua, o povo muito pediu o meu retorno e eu tenho que ouvi-los”, disse o parlamentar ao portal A TARDE, nesta terça-feira, 2.

E continuou: “Todas as minhas projeções saíram de Bom Jesus da Lapa. Eu não abandonaria o povo nunca. E já que o povo pede o meu retorno, com certeza eu tenho que disputar.”

Antes de conquistar uma cadeira no parlamento, Eures Ribeiro comandou o município por dois mandatos, entre os anos de 2013 a 2020, quando ajudou a eleger o atual chefe do Executivo, que busca a reeleição. Em virtude deste cenário, o parlamentar se coloca como opositor do ex-aliado.

“Em Bom Jesus da Lapa, eu sou oposição ao atual prefeito [do qual eu elegi] que se encontra no município. [Eu] não faço oposição de forma truculenta, mas de forma saudável, visando o desenvolvimento do município”, disse o pessedista.

O parlamentar também acrescentou falando sobre o seu rompimento com Fábio. “É a política, nós não temos outro motivo. Cada um quer uma explicação, [mas] não tem explicação para uma vontade popular”, concluiu.