Roma entrega estudo de medidas econômicas para Salvador a Bruno Reis | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), recebeu o presidente do PL na Bahia, João Roma, deputados federais, estaduais e vereadores do partido nesta segunda-feira, 23, no Palácio Thomé de Souza.

Na oportunidade, o dirigente partidário entregou ao chefe do Executivo municipal um estudo realizado pela legenda com uma série de medidas sugeridas para melhorar o ambiente de negócios e ampliar a liberdade econômica na capital baiana.

Entre as ações defendidas pelo partido e que constam no documento, estão modernizar a legislação do Imposto de Transmissão Inter-Vivos (ITIV), conceder estímulos e incentivos fiscais, além de medidas relativas ao parcelamento de débitos.

Durante o encontro, o prefeito afirmou que já há uma expectativa de enviar neste ano para a Câmara Municipal de Salvador (CMS) uma série de iniciativas econômicas para facilitar a vida de quem quer empreender na cidade.

“Isso coincidiu com o trabalho que o PL vinha elaborando. E hoje o presidente do partido, acompanhado da sua bancada federal, estadual e municipal, trouxe ideias e sugestões. O nosso compromisso é aproveitar essas contribuições, que vão melhorar ainda mais esse conjunto de medidas que enviaremos para a Câmara”, declarou Bruno.



Além de João Roma, participaram do encontro os deputados federais João Carlos Bacelar, Capitão Alden e Roberta Roma; os deputados estaduais Leandro de Jesus e Diego Castro; e os vereadores Isnard Araújo e Alexandre Aleluia