Sanches diz que não vai se opor à indicação de Marcinho pelo governo | A TARDE

A indicação do deputado estadual Marcinho Oliveira (União Brasil) pela bancada do governo para compor o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pegou os seus colegas da oposição de surpresa, nesta terça-feira, 9.

Segundo o líder da minoria, deputado Alan Sanches (União Brasil), o correligionário seria indicado como substituto de Tiago Correia (PSDB) durante sessão ordinária de hoje.

“[Recebemos a informação] com naturalidade e surpresa também. Uma vez que, eu havia feito um comunicado ao Tiago Correia que ele estaria sendo substituído. Mas, fui surpreendido pelo deputado Rosemberg que disse que ele tinha sido indicado pela sua bancada”, contou Sanches ao Portal A TARDE.

Para o parlamentar, a representação de Marcinho como membro da base governista “não caberia regimentalmente”, no entanto, ele garante que não irá se opor à decisão do deputado.

“Se um colega quer participar do Conselho de Ética, que seria indicado pela gente, mas quer ser indicado pela base do governo, não tem impedimento nenhum”, destacou.

A escolha do parlamentar em ser indicado pelos governistas só foi revelada em plenário, no ato de substituição pedida por Sanches, motivo pelo qual espantou os seus pares.

Esta não é a primeira vez que Marcinho Oliveira (União) fica em ‘saia justa’ com a sua base política. Em setembro do ano passado, o oposicionista dividiu o palanque com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), no município de Euclides da Cunha, que gerou a sua derrocada da liderança do partido na Alba.

Ao A TARDE, o deputado Robinho (União) criticou o movimento feito por Oliveira nesta terça e acredita que ele “está sendo usado por conveniência”.

"O cara tem que ter lado. Na política, a gente tem que ter lado. Eu acho que Marcinho tá sendo um pouco inocente de tomar essa posição", disse o líder do União Brasil na Casa.

Questionado sobre o assunto, Alan Sanches se limitou a afirmar que não cabe fazer avaliação sobre um possível afastamento do parlamentar com a base.

“A mim cabe sempre estar orientado por Bruno Reis, ACM Neto, Paulo Azi, falando a mesma linguagem desse grupo político que é o que eu faço parte. Quando existe qualquer tipo de conduta diferente disso, eu acho que cabe a eles, a liderança do partido”, concluiu.

Conselho de Ética

O líder da oposição também criticou a abertura tardia da comissão, responsável pelo julgamento interno dos deputados estaduais. A instalação do colegiado surge após a prisão da esposa do deputado Binho Galinha (Patriota) nesta terça, 9.

“Eu acho que não precisava nem que a Casa estivesse agora indicando o Conselho. Já deveria estar indicada há muito tempo, porque uma casa dessa precisa que a gente mantenha o Conselho de Ética sempre vigente e aberta”.

A Alba vem sendo pressionada para o início dos trabalhos da comissão desde dezembro do ano passado, após a operação 'El Patron', que teve como alvo o patriota, suspeito de liderar uma organização criminosa.