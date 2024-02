Vereadores endossam retorno de Muniz à presidência da Câmara | A TARDE

Mesmo sem a certeza da recondução nas urnas para todos os vereadores desta legislatura da Câmara Municipal de Salvador (CMS), alguns parlamentares já estimam a possibilidade de uma nova gestão do presidente Carlos Muniz (PSDB) à frente da Casa para o biênio 2025/2026.

Com uma articulação tanto entre a situação, já que tem sido um braço forte do prefeito Bruno Reis (União Brasil) no legislativo soteropolitano, quanto com a oposição, já que tem boa entrada e uma relação de apoio com o governo Jerônimo, Muniz tem agradado "gregos e troianos" na sua condução e por isso seu nome é visto com unanimidade caso, como é provável, vença o novo teste das urnas na eleição municipal.

Um dos parlamentares entusiastas pela nova era de Muniz no Legislativo é o vereador Paulo Magalhães Jr. (União Brasil). Para o vereador, o tucano tem feito um “bom trabalho” na Casa, , após ter herdado a posição com a saída de Geraldo Jr. para a vice-governadoria,e acredita que o parlamentar terá apoio unânime para se consagrar novamente como presidente da CMS.

“Ele vai contar com o apoio da bancada do governo e conta também com o apoio da oposição. Muniz, hoje, tem se destacado como presidente. Ele tem sido parceiro de Bruno, parceiro da cidade e, certamente, ele vai para um novo biênio”, disse ao Portal A TARDE.

Em contrapartida, o líder do governo na Câmara, o vereador Kiki Bispo (União Brasil), preferiu manter a cautela sobre a possibilidade, mas fez questão de elogiar a conduta de Muniz e a sua condução dos trabalhos legislativos na Câmara.

“Está muito cedo. Primeiro que, todos nós, vereadores, precisamos nos reeleger. É uma nova legislatura, teremos um novo mandato de prefeito e eu espero que seja o nosso prefeito reeleito Bruno Reis (União Brasil). [Eu] acho que um momento apropriado depois das eleições, passado o calor da disputa eleitoral, a Câmara vai se debruçar sobre esse tema”, disse o parlamentar.

Para Kiki, o tucano é “conciliador” e consegue dialogar com todos os partidos, uma qualidade essencial para quem exerce os cargos de chefia, seja no Legislativo ou Executivo.

“A gente sabe que o presidente Carlos Muniz (PSDB) tem feito um grande trabalho. É um magistrado, um conciliador, um homem afeito ao diálogo, foi forjado na política pela sua credibilidade e pelo seu poder de sentar e conversar com diversos segmentos políticos. Ele tem demonstrado isso na presidência da Câmara”, contou.

"Time que está ganhando"

Seguindo o lema de que " em time que está ganhando, não se mexe", o vereador Maurício Trindade (PP) também enalteceu a gestão de Muniz e afirmou que torce pela recondução do tucano. Segundo ele, o chefe do Legislativo "tem sido um excelente presidente".

"Não ouço falar em nenhum outro nome. Eu acho que ele sendo eleito e a grande maioria sendo eleita, no dia seguinte, todos estarão declarando apoio ao presidente, que tem sido bom para cidade, para o prefeito, que eu também espero que seja eleito, e para todos os vereadores", atestou. "Eu acho que nenhum outro nome será lançado e [Muniz] será [reconduzido] por unanimidade e aclamação" , acrescentou o progressista.

Das 475 proposições apresentadas tanto pelos próprios parlamentares como as encaminhadas pelo Executivo, 208 foram aprovadas na Casa em 2023, por intermédio da gestão do atual presidente da CMS. Outro destaque do chefe do Legislativo foi a devolução de quase R$ 16 milhões aos cofres públicos referente a uma parte do duodécimo, que é o repasse que as prefeituras fazem as Câmaras Municipais.