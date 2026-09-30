Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

BOLSA FAMÍLIA

Bolsa Família de R$ 750: saiba quem tem direito ao saque no Caixa Tem

Calendário oficial do mês se encerra nesta quarta-feira, 30

Rodrigo Tardio
Por
Acesso ao programa exige inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico)
Acesso ao programa exige inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico) - Foto: Divulgaçao CEF
Eleições 2026

A Caixa Econômica Federal retomou, na última segunda-feira, 28, os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro. Após a pausa do final de semana, o depósito digital contempla os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 8.

Dependendo da estrutura familiar e dos adicionais acumulados, as quantias depositadas via aplicativo Caixa Tem, podem atingir R$ 750 ou superá-los.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O calendário oficial do mês se encerra nesta quarta-feira, 30, data reservada aos inscritos com NIS final 0. Na terça-feira, 29, recebem os titulares de NIS final 9.

Valores e cálculo de setembro

A folha de pagamento atual alcança cerca de 19,29 milhões de lares em todo o país, apresentando uma média nacional de R$ 678,18 por grupo familiar. As liberações do mês seguem as diretrizes vigentes que antecedem o reajuste previsto para outubro.

Os depósitos não são uniformes e variam conforme o perfil dos integrantes do núcleo familiar:

Piso nacional: o programa assegura o valor mínimo de R$ 600 por família.

Benefício Primeira Infância: suplementação de R$ 150 por criança de zero a sete anos incompletos.

Benefício Variável Familiar: adicional de R$ 50 para gestantes, mães em fase de amamentação (nutrizes), e crianças ou adolescentes com idades entre 7 e 18 anos incompletos.

Composição de Renda: e contabilizado o Benefício de Renda de Cidadania de R$ 142 por integrante, recorrendo-se ao Benefício Complementar para atingir o piso de R$ 600 quando a soma individual for inferior a esse patamar.

Em virtude dessas regras, uma família enquadrada no piso de R$ 600 que possui um filho na primeira infância recebe R$ 750. Havendo duas crianças na mesma faixa etária, o montante total chega a R$ 900.

Leia Também:

OBSERVAÇÃO

Roberta Roma deixa UTI após procedimento cardíaco
Roberta Roma deixa UTI após procedimento cardíaco imagem

SIMBOLISMO

Adolpho Loyola cita peso de Lula na Bahia e espera vitória em 1º turno
Adolpho Loyola cita peso de Lula na Bahia e espera vitória em 1º turno imagem

EMBATE

Olívia Santana acusa oposição de ocultar bolsonarismo: "Tentam esconder"
Olívia Santana acusa oposição de ocultar bolsonarismo: "Tentam esconder" imagem

Municípios em emergência

Cerca de 419,4 mil famílias residentes em 179 municípios com estado de calamidade pública ou situação de emergência formalmente reconhecidos tiveram o pagamento unificado no dia 17 de setembro.

A medida atendeu localidades nos estados do Acre, Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Sergipe, dispensando estes beneficiários da espera pelo escalonamento por NIS.

Critérios de elegibilidade e consulta

O acesso ao programa exige inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico) e renda per capita mensal de até R$ 218. O cálculo é feito dividindo-se a renda total da residência pelo número de moradores.

A verificação do saldo, extratos e a movimentação dos valores podem ser efetuadas diretamente pelos aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, sem a necessidade de deslocamento às agências bancárias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

benefícios sociais Bolsa Família caixa econômica federal Calendário de pagamentos programas sociais renda per capita

Relacionadas

Mais lidas