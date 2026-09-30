Bolsa Família de R$ 750: saiba quem tem direito ao saque no Caixa Tem

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A Caixa Econômica Federal retomou, na última segunda-feira, 28, os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro. Após a pausa do final de semana, o depósito digital contempla os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 8.

Dependendo da estrutura familiar e dos adicionais acumulados, as quantias depositadas via aplicativo Caixa Tem, podem atingir R$ 750 ou superá-los.

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O calendário oficial do mês se encerra nesta quarta-feira, 30, data reservada aos inscritos com NIS final 0. Na terça-feira, 29, recebem os titulares de NIS final 9.

Valores e cálculo de setembro

A folha de pagamento atual alcança cerca de 19,29 milhões de lares em todo o país, apresentando uma média nacional de R$ 678,18 por grupo familiar. As liberações do mês seguem as diretrizes vigentes que antecedem o reajuste previsto para outubro.

Os depósitos não são uniformes e variam conforme o perfil dos integrantes do núcleo familiar:

Piso nacional: o programa assegura o valor mínimo de R$ 600 por família.

Benefício Primeira Infância: suplementação de R$ 150 por criança de zero a sete anos incompletos.

Benefício Variável Familiar: adicional de R$ 50 para gestantes, mães em fase de amamentação (nutrizes), e crianças ou adolescentes com idades entre 7 e 18 anos incompletos.

Composição de Renda: e contabilizado o Benefício de Renda de Cidadania de R$ 142 por integrante, recorrendo-se ao Benefício Complementar para atingir o piso de R$ 600 quando a soma individual for inferior a esse patamar.

Em virtude dessas regras, uma família enquadrada no piso de R$ 600 que possui um filho na primeira infância recebe R$ 750. Havendo duas crianças na mesma faixa etária, o montante total chega a R$ 900.

Municípios em emergência

Cerca de 419,4 mil famílias residentes em 179 municípios com estado de calamidade pública ou situação de emergência formalmente reconhecidos tiveram o pagamento unificado no dia 17 de setembro.

A medida atendeu localidades nos estados do Acre, Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Sergipe, dispensando estes beneficiários da espera pelo escalonamento por NIS.

Critérios de elegibilidade e consulta

O acesso ao programa exige inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico) e renda per capita mensal de até R$ 218. O cálculo é feito dividindo-se a renda total da residência pelo número de moradores.

A verificação do saldo, extratos e a movimentação dos valores podem ser efetuadas diretamente pelos aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, sem a necessidade de deslocamento às agências bancárias.