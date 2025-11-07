Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COMBATE AO CRIME

Bolsonarista é indicado para relatar PL Antifacção e governo critica

Gleisi Hoffmann afirmou que indicação pode contaminar o projeto

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

07/11/2025 - 21:25 h
Ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais.
Ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais. -

A escolha do secretário de Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite (PP-SP), para a relatoria do projeto de lei Antifacção do governo federal, provocou comemoração da oposição e irritou governistas.

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reagiu à indicação de Derrite. "A opção pelo Secretário de Segurança do governador Tarcisio de Freitas contamina o debate com os objetivos eleitoreiros de seu campo politico. Seguiremos trabalhando no Congresso para que prevaleça o interesse público e seja resguardada a soberania nacional", publicou nas redes sociais.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Antes, a ministra fez a ressalva de que a escolha é uma prerrogativa do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). "A indicação do relator da matéria é prerrogativa do presidente da Câmara", disse Gleisi em postagem.

Leia Também:

Conheça os principais pontos do projeto de lei Antifacção
Entenda como projeto antifacção pode acabar com o crime organizado
Lewandowski lança pacote antifacção contra o crime organizado

Já o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), afirmou que a escolha é um "desrespeito com o presidente Lula" e beira uma "provocação".

"A escolha feita pelo presidente Hugo Motta é um desrespeito com o presidente Lula. O projeto de lei antifacção é uma prioridade do governo Lula e colocar nas mãos do secretário de segurança do governador Tarcísio beira uma provocação. Parece um interesse deliberado de não aprovar e de atrapalhar a tramitação da pauta prioritária do governo na área de segurança pública."

Oposição comemora

Já o senador Ciro Nogueira (PP-PI) elogiou Motta: "Decisão excelente. Parabéns Hugo Motta e Derrite", afirmou em publicação nas redes sociais. O mesmo fez o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ): "Parabéns meu amigo Derrite, vamos pra cima!"

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que o projeto está em boas mãos e que será "um divisor de águas para o Brasil": "Uma honra poder ceder a relatoria em plenário pra alguém tão capacitado e que luta há anos contra o crime organizado. Está em boas mãos e não tenho dúvidas que será um divisor de águas para o Brasil."

Motta afirmou que a ideia é transformar o texto em Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil. A intenção dos parlamentares é analisar a proposta já na semana que vem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Antifacção congresso nacional guilherme Derrite projeto de lei

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais.
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais.
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais.
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais.
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x