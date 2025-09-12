Menu
HOME > POLÍTICA
TRAMA GOLPISTA

Bolsonaristas rezam por milagre e petistas comemoram condenação

Ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

12/09/2025 - 8:11 h
Condenação gerou reações.
Condenação gerou reações.

A condenação de Jair Bolsonaro (PL) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), na quinta-feira, 11, gerou reação de apoiadores e também da oposição ao ex-presidente.

Em Brasília, em frente ao condomínio onde o ex-mandatário cumpre prisão domiciliar, um grupo com cerca de 40 pessoas faziam vigília e gritavam palavras em apoio. Apoiadores enrolados em bandeiras dos Estados Unidos e de Israel se ajoelharam e rezavam por Bolsonaro.

Já no bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro, dezenas de pessoas se reuniram para comemorar a condenação. Em clima de final de campeonato, os opositores do ex-presidente celebraram quando o STF anunciou a pena de 27 anos e 3 meses a Bolsonaro.

Condenação de Bolsonaro: defesa fala em ‘pena absurda’ e vai recorrer
"História vai desmontar narrativas", diz Tarcísio sobre condenação de Bolsonaro
Governo Trump ameaça o Brasil após condenação de Bolsonaro

Em Salvador, um bar aproveitou o hype da decisão para lançar promoções. O Velho Espanha, nos Barris, conhecido por envolver temas políticos em suas divulgações, anunciou a festa “Condenação de Bolsonaro”, com a cerveja Amstel a R$ 13, além de garantir muita música e samba-reggae.

“Por todos os absurdos a que nossa nação foi submetida. Por cada um deles. Pelo machado de Xangô. Por ser uma questão de Justiça... vamos celebrar!”, escreveu o bar em postagem nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Velho Espanha Bar e Cultura (@velhoespanha)

Inelegível

Jair Bolsonaro ficará inelegível por mais de 30 anos após ter sido condenado pela Primeira Turma do STF na Trama Golpista. De acordo com a Lei da Ficha Limpa, quem é condenado por órgão colegiado (como a Primeira Turma do STF) fica impedido de disputar eleições por 8 anos após o cumprimento da pena.

Bolsonaro hoje tem 70 anos e se a pena for cumprida de forma integral, ele só poderá se candidatar a um cargo eletivo no ano de 2060, quando tiver 105 anos de idade.

x