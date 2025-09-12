Bolsonaristas rezam por milagre e petistas comemoram condenação

Condenação gerou reações. - Foto: Pablo Porciúncula - Evaristo Sá / AFP

A condenação de Jair Bolsonaro (PL) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), na quinta-feira, 11, gerou reação de apoiadores e também da oposição ao ex-presidente.

Em Brasília, em frente ao condomínio onde o ex-mandatário cumpre prisão domiciliar, um grupo com cerca de 40 pessoas faziam vigília e gritavam palavras em apoio. Apoiadores enrolados em bandeiras dos Estados Unidos e de Israel se ajoelharam e rezavam por Bolsonaro.

Já no bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro, dezenas de pessoas se reuniram para comemorar a condenação. Em clima de final de campeonato, os opositores do ex-presidente celebraram quando o STF anunciou a pena de 27 anos e 3 meses a Bolsonaro.

Em Salvador, um bar aproveitou o hype da decisão para lançar promoções. O Velho Espanha, nos Barris, conhecido por envolver temas políticos em suas divulgações, anunciou a festa “Condenação de Bolsonaro”, com a cerveja Amstel a R$ 13, além de garantir muita música e samba-reggae.

“Por todos os absurdos a que nossa nação foi submetida. Por cada um deles. Pelo machado de Xangô. Por ser uma questão de Justiça... vamos celebrar!”, escreveu o bar em postagem nas redes sociais.

Inelegível

Jair Bolsonaro ficará inelegível por mais de 30 anos após ter sido condenado pela Primeira Turma do STF na Trama Golpista. De acordo com a Lei da Ficha Limpa, quem é condenado por órgão colegiado (como a Primeira Turma do STF) fica impedido de disputar eleições por 8 anos após o cumprimento da pena.

Bolsonaro hoje tem 70 anos e se a pena for cumprida de forma integral, ele só poderá se candidatar a um cargo eletivo no ano de 2060, quando tiver 105 anos de idade.