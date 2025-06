Bolsonaro cede e deve apoiar dobradinha entre Tarcísio e Michelle

Bolsonaro pode apoiar candidatura de Tarcísio em 2026 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começou a sinalizar, segundo aliados, um possível apoio a uma candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026. A condição seria a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) como vice na chapa presidencial.

Segundo informações do jornal o Estado de S. Paulo, a tese ganhou força nos bastidores nos últimos dias. Bolsonaro, entretanto, só oficializaria esse apoio em abril de 2026, período de descompatibilização dos cargos, prazo final para Tarcísio renunciar como governador para disputar a presidência da República.

Já uma fonte ligada a Tarcísio diz que o governador, que antes mostrava certeza na sua decisão de tentar a reeleição no estado, agora admite que pode fazer o 'sacrifício' e concorrer ao Planalto.

Aliados defendem Tarcísio

Segundo apuração do Portal A TARDE, o entorno de Bolsonaro pressiona para que ele anuncie apoio a Tarcísio, hoje visto como nome de consenso dentro da direita conservadora.

"O nome é Tarcísio, tem que ser ele. Tarcísio é o candidato da Faria Lima [...] Agora, tem que lançar candidato ainda este ano", afirmou um deputado federal do PL, sob condição de anonimato.

Bolsonaro diz ser candidato

Inelegível até 2030 por abuso de poder, Bolsonaro tem dito que será candidato a presidente, mesmo com a expectativa de uma possível prisão por participação na trama da tentativa de golpe de Estado.

A estratégia é parecida com a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2018, quando lançou seu nome ao Planalto, mesmo preso, mantendo a candidatura até o início da campanha. Em seguida, o petista foi substituído por Fernando Haddad (PT), derrotado por Bolsonaro no segundo turno.