Bolsonaro expõe tornozeleira eletrônica em foto e gera repercussão

Jair Bolsonaro (PL) durante julgamento no STF - Foto: Gustavo Moreno | STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) expôs sua tornozeleira eletrônica nesta segunda-feira, 21, em uma foto ao lado do deputado federal Maurício do Vôlei (MG).

A imagem foi publicada nas redes sociais do parlamentar, que considerou a medida imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como “maior injustiça”.

“Maior injustiça da história desse país. Não vou desistir do nosso Brasil”, escreveu o deputado mineiro.

Em seguida, o ex-presidente falou com os jornalistas quase no início desta noite. Na ocasião, ele afirmou que o objeto é "símbolo da máxima humilhação".

"Covardia o que estão fazendo com ex-presidente da República. Vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus", disse o ex-presidente, em entrevistas aos jornalistas.

Nesta tarde, o ex-mandatário se reuniu com os parlamentares do PL no Congresso Nacional, em Brasília.

Ele mostrou. Olha aí a tornozeleira do Bolsonaro. pic.twitter.com/rWtQtBfHW8 — GugaNoblat (@GugaNoblat) July 21, 2025

O uso do equipamento é uma das medidas restritivas autorizadas pela Corte, em decisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, na manhã da última sexta-feira, 18, após a operação de busca e apreensão feita pela Polícia Federal (PF), por suspeita de ataque à soberania nacional.

Confira quais medidas restritivas Bolsonaro terá que cumprir

Usar tornozeleira eletrônica ;

Terá de permanecer em casa entre 19h e 7h da manhã;

Não manter contato com seu, filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e outros investigados no inquérito do golpe de estado;

Permanecer afastado das redes sociais.

Entenda como funciona a tornozeleira eletrônica

A tornozeleira, ao todo, pesa 156g. A bateria (110g) funciona por aproximadamente 24 horas, e o usuário decide se vai ligá-la diretamente na tomada, ou se retira uma parte do dispositivo para recarga e depois acopla os dois módulos.

A pessoa que porta esse dispositivo precisa mantê-lo ligado a todo momento, podendo ser preso, a depender do caso, se desligá-lo. O dispositivo vem com uma correia instalada de acordo com o diâmetro do tornozelo do usuário, sua conexão por GPS é feita via fibra óptica.

O aparelho possui luzes de LED que indicam se ele está ligado e carregado, além disso ele vibra caso esteja com a bateria fraca. Somado a isso, não existe a necessidade de retirá-lo para tomar banho, já que o mesmo é à prova d’água.

Plano golpista

No início desta semana, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação do ex-presidente e de outros sete réus por organizar uma tentativa de golpe de Estado na segunda, 14.

Bolsonaro foi apontando como principal articulador do plano golpista, que também incluía o assassinato do presidente Lula (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Conforme o documento produzido pela Polícia Federal, o político “planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva" na trama.

A PF ainda aponta o ex-mandatário como o “líder” do grupo que pretendia realizar os atos na tentativa de abolir o Estado democrático de direito, "fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade de Bolsonaro", segundo o documento.

Somadas, as penas previstas em lei podem ultrapassar 40 anos de prisão, em regime inicial fechado. Contudo, há atenuantes ou agravantes que podem ser levadas em conta.