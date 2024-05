Após articulação, Congresso adia sessão para analisar vetos de Lula | A TARDE

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu adiar a sessão que deve analisar os 32 vetos presidenciais realizados nos últimos meses. Após uma grande articulação que envolveu o ministro Rui Costa (PT) e os senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Otto Alencar (PSD-BA), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu pelo adiamento da apreciação.

A sessão chegou a ser marcada para as 19h desta quarta-feira, 24, mas o governo conseguiu convencer as lideranças do Senado de que é necessário mais tempo para debater os vetos, alguns deles considerados importantes para a execução do orçamento de 2024, como é o caso dos R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão, vetados por Lula em janeiro.

Outro caso que preocupa o governo Lula é o veto à proibição das saidinhas para presos do regime semiaberto. Na avaliação do governo, proibir as visitas à família em datas como o Dia das Mães e o Natal seria inconstitucional.