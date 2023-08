Trocas em cargos nas Forças Armadas são publicadas no Diário

Três nomeações nas Forças Armadas entraram no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 26. As decisões aconteceram após reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com oficiais, nesta terça-feira, 25.



Os generais Luiz Duarte de Figueiredo Neto, Flavio Marcus Lancia Barbosa e Flavio Mayon Ferreira Neiva foram nomeados, respectivamente, para os cargos de chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste, comandante Logístico e subcomandante Logístico.

Lula cancelou todos os compromissos desta quarta-feira, 26, para voltar a tratar das dores que tem sentido no quadril.