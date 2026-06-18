Camila Vasquez é nomeada para o cargo de conselheira do TCM-BA

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou a nomeação da procuradora do Ministério Público de Contas (MPC), Camila Vasquez Negromonte, para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA). A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 18.

Na última terça-feira, 16, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou a indicação de Camila para o cargo. Dos 63 deputados que compõe a casa legislativa, apenas 54 parlamentares estiveram presentes, desse total, 46 votaram a favor da indicação da mulher do deputado federal Mário Negromonte Jr. (PSB), ex-presidente do PP da Bahia.

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A votação no plenário aconteceu no mesmo dia em que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa aprovou a indicação por unanimidade.

Ela irá ocupar a vaga deixada pelo sogro, o ex-deputado federal Mário Negromonte, que se aposentou compulsoriamente da cadeira em julho do ano passado.

Atualmente com 40 anos, Camila pode ficar na Corte de Contas pelos próximos 35 anos, até completar 75, idade máxima permitida para ocupar uma cadeira no TCM -BA.

Indicação de Jerônimo

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) oficializou a indicação de Camila Vasquez na semana passada. O aval veio 10 meses após o governador receber uma lista tríplice do TCM-BA com os nomes possíveis para o cargo.

A composição também contava com o procurador Guilherme Costa Macêdo e a procuradora Aline Paim Monteiro do Rego.

Quanto ganha um conselheiro do TCM

Atualmente, um conselheiro do TCM recebe salário-base de R$ 37.589,95 por mês. Com adicionais e outras vantagens previstas em lei, a remuneração pode ultrapassar R$ 80 mil mensais.