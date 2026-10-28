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EM FAMÍLIA

Carlos Bolsonaro pede desculpas ao pai: “A gente falhou”

Senador eleito visitou Jair Bolsonaro na domiciliar em meio à fuga do irmão

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL)
O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL) - Foto: Evaristo Sá | AFP
Eleições 2026

Em meio à derrota na eleição presidencial e à saída de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou ter pedido desculpas ao pai, Jair Bolsonaro (PL), por falhas cometidas por ele e pelos irmãos.

Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 28, Carlos contou que se emocionou durante uma visita de 2h que fez ao ex-presidente na prisão domiciliar.

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"Em determinado momento, eu me emocionei na frente dele e falei: 'Desculpa, pai, a gente falhou'. Ele respondeu: 'Negativo, levanta a cabeça, vamos embora. Muita coisa para fazer pelo Brasil ainda'", afirmou.

Confira a publicação:

O senador eleito também afirmou que o pai ainda tenta assimilar os acontecimentos recentes, bem como a derrota de Flávio Bolsonaro contra o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na publicação, porém, não relacionou o pedido de desculpas à saída de Flávio do Brasil.

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O avião particular que transportou Flávio Bolsonaro, a esposa, Fernanda Bolsonaro, e as duas filhas chegou a Miami por volta das 10h25, no horário de Brasília.

A aeronave partiu da Argentina, fez uma escala no Equador e seguiu para os Estados Unidos.

A viagem ocorreu apesar de uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibia Flávio de deixar o Brasil.

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Carlos Bolsonaro Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro

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