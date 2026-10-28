Carlos Bolsonaro pede desculpas ao pai: “A gente falhou”

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Em meio à derrota na eleição presidencial e à saída de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou ter pedido desculpas ao pai, Jair Bolsonaro (PL), por falhas cometidas por ele e pelos irmãos.

Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 28, Carlos contou que se emocionou durante uma visita de 2h que fez ao ex-presidente na prisão domiciliar.

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"Em determinado momento, eu me emocionei na frente dele e falei: 'Desculpa, pai, a gente falhou'. Ele respondeu: 'Negativo, levanta a cabeça, vamos embora. Muita coisa para fazer pelo Brasil ainda'", afirmou.

Confira a publicação:

- Hoje visitei meu Pai, o Presidente Jair Messias Bolsonaro. - (28/10/2026). - Preso político do 8 de janeiro de 2023. https://t.co/ZGQv6lnCHJ — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 28, 2026

O senador eleito também afirmou que o pai ainda tenta assimilar os acontecimentos recentes, bem como a derrota de Flávio Bolsonaro contra o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na publicação, porém, não relacionou o pedido de desculpas à saída de Flávio do Brasil.

Flávio Bolsonaro desembarca em Miami

O avião particular que transportou Flávio Bolsonaro, a esposa, Fernanda Bolsonaro, e as duas filhas chegou a Miami por volta das 10h25, no horário de Brasília.

A aeronave partiu da Argentina, fez uma escala no Equador e seguiu para os Estados Unidos.

A viagem ocorreu apesar de uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibia Flávio de deixar o Brasil.