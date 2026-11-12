Congresso debate impactos da Reforma Tributária nas cidades da Bahia

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O 2º Congresso Baiano de Direito Financeiro reuniu especialistas, juristas e gestores públicos no auditório da sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), em Salvador, para discutir os "Impactos da Reforma Tributária para os Municípios: Orçamento e Contratações Públicas".

Na ocasião, o subsecretário da Fazenda da capital, Daniel Ribeiro, que esteve presente no evento, destacou a relevância estratégica dos debates para o futuro das finanças municipais.

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"É fundamental que as gestões municipais se antecipem e entendam a nova dinâmica orçamentária para garantir segurança fiscal e continuidade nos serviços à população", disse Ribeiro.

Congresso foi realizado na sede da UPB - Foto: Divulgação | Assessoria

O encontro foi pautado pelas seguintes diretrizes:

otimização da arrecadação;

regularização fiscal;

e saneamento dos créditos tributários municipais.

Congresso debate preparação para a reforma tributária em 2027

A programação do congresso reuniu discussões técnicas sobre os desafios fiscais e administrativos enfrentados pelos municípios.

Entre os destaques esteve a palestra “Reforma Tributária: como me preparar para 2027?”, ministrada por Harrison Leite, doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), professor de Direito Tributário e Financeiro da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e advogado.

O especialista também é autor do Manual de Direito Financeiro e presidente da Comissão Especial de Orçamento e Finanças Públicas da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA).