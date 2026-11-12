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DIREITO FINANCEIRO

Congresso debate impactos da Reforma Tributária nas cidades da Bahia

Evento ocorre no auditório da sede da UPB, em Salvador

Redação
Por Redação
2º Congresso Baiano de Direito Financeiro
2º Congresso Baiano de Direito Financeiro - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O 2º Congresso Baiano de Direito Financeiro reuniu especialistas, juristas e gestores públicos no auditório da sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), em Salvador, para discutir os "Impactos da Reforma Tributária para os Municípios: Orçamento e Contratações Públicas".

Na ocasião, o subsecretário da Fazenda da capital, Daniel Ribeiro, que esteve presente no evento, destacou a relevância estratégica dos debates para o futuro das finanças municipais.

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"É fundamental que as gestões municipais se antecipem e entendam a nova dinâmica orçamentária para garantir segurança fiscal e continuidade nos serviços à população", disse Ribeiro.

Congresso foi realizado na sede da UPB
Congresso foi realizado na sede da UPB - Foto: Divulgação | Assessoria

O encontro foi pautado pelas seguintes diretrizes:

  • otimização da arrecadação;
  • regularização fiscal;
  • e saneamento dos créditos tributários municipais.

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Congresso debate preparação para a reforma tributária em 2027

A programação do congresso reuniu discussões técnicas sobre os desafios fiscais e administrativos enfrentados pelos municípios.

Entre os destaques esteve a palestra “Reforma Tributária: como me preparar para 2027?”, ministrada por Harrison Leite, doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), professor de Direito Tributário e Financeiro da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e advogado.

O especialista também é autor do Manual de Direito Financeiro e presidente da Comissão Especial de Orçamento e Finanças Públicas da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA).

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