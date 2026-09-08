ESCÂNDALO DO MASTER
Crise no STF: ex-ministros pedem a Fachin postura rigorosa e urgente
Aposentados querem sessão pública para discutir caso do Banco Master
Treze ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal (STF) pediram ao presidente da Corte, Edson Fachin, que convoque com urgência uma sessão pública para que o plenário defina como serão apurados os fatos relacionados ao escândalo de corrupção envolvendo o Banco Master.
Em manifestação divulgada na segunda-feira, 7, os ex-ministros classificaram o momento como a “mais aguda crise” da história do Supremo e afirmaram que os fatos divulgados estão comprometendo o prestígio e a autoridade da Corte.
Os signatários também manifestaram “plena confiança na seriedade, discernimento e firmeza” de Fachin na condução do STF e defenderam que a apuração seja feita de forma rigorosa.
A manifestação reúne nomes como Celso de Mello, Nelson Jobim, Ellen Gracie, Joaquim Barbosa e Rosa Weber.
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O documento não cita nominalmente os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça,nem especifica quais episódios devem ser investigados.
Os aposentados também não pediram o afastamento de integrantes da Corte.
Veja abaixo quem assina a manifestação:
- Néri da Silveira;
- Francisco Rezek;
- Sydney Sanches;
- Celso de Mello;
- Carlos Velloso;
- Ilmar Galvão;
- Nelson Jobim;
- Ellen Gracie;
- Cezar Peluso;
- Ayres Britto;
- Joaquim Barbosa;
- Eros Grau;
- Rosa Weber.