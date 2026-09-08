Crise no STF: ex-ministros pedem a Fachin postura rigorosa e urgente

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Treze ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal (STF) pediram ao presidente da Corte, Edson Fachin, que convoque com urgência uma sessão pública para que o plenário defina como serão apurados os fatos relacionados ao escândalo de corrupção envolvendo o Banco Master.

Em manifestação divulgada na segunda-feira, 7, os ex-ministros classificaram o momento como a “mais aguda crise” da história do Supremo e afirmaram que os fatos divulgados estão comprometendo o prestígio e a autoridade da Corte.

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Os signatários também manifestaram “plena confiança na seriedade, discernimento e firmeza” de Fachin na condução do STF e defenderam que a apuração seja feita de forma rigorosa.

A manifestação reúne nomes como Celso de Mello, Nelson Jobim, Ellen Gracie, Joaquim Barbosa e Rosa Weber.

O documento não cita nominalmente os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça,nem especifica quais episódios devem ser investigados.

Os aposentados também não pediram o afastamento de integrantes da Corte.

Veja abaixo quem assina a manifestação: