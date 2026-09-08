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ESCÂNDALO DO MASTER

Crise no STF: ex-ministros pedem a Fachin postura rigorosa e urgente

Aposentados querem sessão pública para discutir caso do Banco Master

Ane Catarine
Por
O presidente do STF, Edson Fachin
O presidente do STF, Edson Fachin - Foto: Gustavo Moreno/STF
Eleições 2026

Treze ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal (STF) pediram ao presidente da Corte, Edson Fachin, que convoque com urgência uma sessão pública para que o plenário defina como serão apurados os fatos relacionados ao escândalo de corrupção envolvendo o Banco Master.

Em manifestação divulgada na segunda-feira, 7, os ex-ministros classificaram o momento como a “mais aguda crise” da história do Supremo e afirmaram que os fatos divulgados estão comprometendo o prestígio e a autoridade da Corte.

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Os signatários também manifestaram “plena confiança na seriedade, discernimento e firmeza” de Fachin na condução do STF e defenderam que a apuração seja feita de forma rigorosa.

A manifestação reúne nomes como Celso de Mello, Nelson Jobim, Ellen Gracie, Joaquim Barbosa e Rosa Weber.

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O documento não cita nominalmente os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça,nem especifica quais episódios devem ser investigados.

Os aposentados também não pediram o afastamento de integrantes da Corte.

Veja abaixo quem assina a manifestação:

  • Néri da Silveira;
  • Francisco Rezek;
  • Sydney Sanches;
  • Celso de Mello;
  • Carlos Velloso;
  • Ilmar Galvão;
  • Nelson Jobim;
  • Ellen Gracie;
  • Cezar Peluso;
  • Ayres Britto;
  • Joaquim Barbosa;
  • Eros Grau;
  • Rosa Weber.
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crise no STF edson fachin STF

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