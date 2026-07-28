Governo se reúne para definir regras do programa de crédito veicular

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comandou, na manhã desta terça-feira, 28, no Palácio da Alvorada, uma reunião com a cúpula da área econômica, articulação política e chefes das principais instituições financeiras estatais.

Na pauta central do debate está o andamento e o balanço operacional do Move Brasil, iniciativa voltada à ampliação do crédito veicular no país.

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A mesa de discussões conta com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin e da chefe da Casa Civil, Miriam Belchior.

O escalão ministerial é composto por:

Dario Durigan (Fazenda);

Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços);

Bruno Moretti (Planejamento);

Sidônio Palmeira (Secom);

e Guilherme Boulos (Secretaria-Geral).

A liderança dos bancos públicos marca presença com a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, o comandante do BNDES, Aloizio Mercadante, e o titular da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira.

Expansão da frota

A rodada de conversas no Alvorada ocorre no dia seguinte à abertura do lote voltado a entregadores e mototaxistas. A modalidade, que permite o financiamento de motos e bicicletas elétricas sob taxas favorecidas, teve início na segunda-feira após sofrer um adiamento de duas semanas no calendário original.

O programa já havia contemplado, em fases iniciadas em junho, as categorias de caminhoneiros, frotistas de ônibus, taxistas e condutores de aplicativo.

“O objetivo estratégico da gestão é acelerar a modernização da frota circulante e priorizar a indústria automobilística local.”

Entraves

Apesar do avanço nas fases, a implementação do programa coleciona entraves técnicos nas pontas de venda.

Durante as semanas inaugurais, relatórios de mercado e levantamentos junto a concessionárias apontaram falhas de comunicação digital entre as plataformas dos bancos e as revendedoras, inviabilizando a formalização dos contratos logo no primeiro dia das linhas para motoristas de aplicativo.

Além da burocracia na aprovação do crédito, usuários relataram escassez de veículos no estoque das lojas e prazos de entrega estendidos que alcançavam até 90 dias em determinados modelos.

Idealizado pelo Executivo federal como uma das principais ferramentas para reaquecer o setor automotivo nacional e injetar liquidez no mercado, o Move Brasil oferece taxas subsidiadas para profissionais que dependem de transporte para exercer suas atividades.

O objetivo estratégico da gestão é acelerar a modernização da frota circulante no país e priorizar a indústria automobilística local.