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GRATIDÃO

Daniel Alencar celebra eleição para deputado federal e promete priorizar saúde pública

Deputado eleito disse assumir compromisso de representar interesses da Bahia

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Daniel Alencar celebra eleição para deputado federal e promete priorizar saúde pública
Eleições 2026

O candidato eleito a deputado federal pelo PSD-BA, Daniel Alencar, celebrou a vitória no pleito de domingo, 5 de outubro, expressando profunda gratidão pelo apoio recebido nas urnas.

Com um total de 192.492 votos, o futuro parlamentar afirmou receber o resultado com o "coração cheio de gratidão e a certeza de uma grande responsabilidade".

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​Em mensagem direcionada aos eleitores, Daniel Alencar fez questão de agradecer o apoio e a confiança depositados no projeto político.

"Obrigado a cada baiano que confiou nas minhas propostas e acreditou que é possível fazer mais pela nossa gente", declarou.

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Interesses da Bahia

​Ao perspetivar o mandato que se aproxima, o deputado eleito sublinhou que assume agora o compromisso de representar os interesses do estado na Capital Federal.

"Agora, começa uma nova missão: levar para Brasília a voz da Bahia e defender uma saúde pública mais forte, acessível e digna para todos", destacou.

​Daniel Alencar concluiu a declaração reiterando o compromisso de trabalho perante a população baiana: "Obrigado pela confiança. Vou honrar cada um dos 192.492 votos!".

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Tags

Daniel Alencar deputado federal eleições 2023 política na Bahia PSD-BA saúde pública

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