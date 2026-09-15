“Dois pesos e duas medidas”, dispara Dino sobre situações de Mendonça e Moraes

Siga o A TARDE no Google

O ministro Flávio Dino apontou “dois pesos e duas medidas” ao comparar, nesta terça-feira, 15, as situações de Alexandre de Moraes e André Mendonça, colegas de Supremo Tribunal Federal (STF), durante a sessão que julga a relação do primeiro magistrado citado com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Dino afirmou, em fala direcionada ao presidente da Corte, Edson Fachin, que a ausência de rito pode criar distorções nas análises do caso. Ex-relator do caso Master no STF, o ministro André Mendonça também é apontado como nome próximo de Vorcaro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Se você não tem rito, você tem dois pesos e duas medidas, que é a negação da justiça. É mais grave porque neste caso concreto, dependendo do desfecho, não vamos ter dois pesos e duas medidas, vamos ter cinco, 20 pesos e medidas para situações rigorosamente iguais. Em que, portanto, o procedimento deve ser o mesmo. Porque se não, se atribui a alguém poder de vida e morte sobre outrem sem submissão a lei", afirmou Flávio Dino.

Placar favorável a julgamento em conjunto

A questão de ordem apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, que sugere o julgamento em conjunto de Moraes e Mendonça, na sessão desta terça, 15, foi acompanhada pelos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Edson Fachin, presidente da Corte, votou contra o julgamento conjunto dos dois magistrados.

Assista ao julgamento no A TARDE Play