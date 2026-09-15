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“Dois pesos e duas medidas”, dispara Dino sobre situações de Mendonça e Moraes

Ministro do STF fala na reabertura de sessão histórica do STF

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Flávio Dino, ministro do STF
Flávio Dino, ministro do STF - Foto: Rosinei Coutinho | STF
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O ministro Flávio Dino apontou “dois pesos e duas medidas” ao comparar, nesta terça-feira, 15, as situações de Alexandre de Moraes e André Mendonça, colegas de Supremo Tribunal Federal (STF), durante a sessão que julga a relação do primeiro magistrado citado com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Dino afirmou, em fala direcionada ao presidente da Corte, Edson Fachin, que a ausência de rito pode criar distorções nas análises do caso. Ex-relator do caso Master no STF, o ministro André Mendonça também é apontado como nome próximo de Vorcaro.

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"Se você não tem rito, você tem dois pesos e duas medidas, que é a negação da justiça. É mais grave porque neste caso concreto, dependendo do desfecho, não vamos ter dois pesos e duas medidas, vamos ter cinco, 20 pesos e medidas para situações rigorosamente iguais. Em que, portanto, o procedimento deve ser o mesmo. Porque se não, se atribui a alguém poder de vida e morte sobre outrem sem submissão a lei", afirmou Flávio Dino.

Placar favorável a julgamento em conjunto

A questão de ordem apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, que sugere o julgamento em conjunto de Moraes e Mendonça, na sessão desta terça, 15, foi acompanhada pelos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Edson Fachin, presidente da Corte, votou contra o julgamento conjunto dos dois magistrados.

Assista ao julgamento no A TARDE Play

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Tags

Alexandre de Moraes STF supremo tribunal federal

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