Lula pede atualização sobre julgamento de Moraes a cada meia hora

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu a assessores nesta terça-feira, 15, para ser mantido informado “de meia em meia hora” sobre o julgamento do relatório da Polícia Federal (PF) que aponta uma possível relação entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

A informação é do blog de Larissa Rodrigues, da CNN Brasil.

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Na campanha de Lula, há o temor de que o resultado da sessão possa influenciar a disputa presidencial, especialmente em um momento de perda de intenções de voto para o principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Na semana passada, após ser aconselhado pela equipe de marketing, Lula defendeu a realização da sessão pelo STF e cobrou do presidente da Corte, Edson Fachin, o fim do sigilo das investigações relacionadas ao caso Master.