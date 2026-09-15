Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Lula pede atualização sobre julgamento de Moraes a cada meia hora

Presidente teme que resultado da sessão influencie a corrida presidencial

Ane Catarine
Por
O presidente Lula, candidato à reeleição
O presidente Lula, candidato à reeleição - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu a assessores nesta terça-feira, 15, para ser mantido informado “de meia em meia hora” sobre o julgamento do relatório da Polícia Federal (PF) que aponta uma possível relação entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

A informação é do blog de Larissa Rodrigues, da CNN Brasil.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Na campanha de Lula, há o temor de que o resultado da sessão possa influenciar a disputa presidencial, especialmente em um momento de perda de intenções de voto para o principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Leia Também:

POLÍTICA

Flávio Dino e Edson Fachin batem boca durante sessão decisiva sobre Moraes
Flávio Dino e Edson Fachin batem boca durante sessão decisiva sobre Moraes imagem

"FORO ÍNTIMO"

Toffoli se declara impedido de julgar caso que envolve Moraes e Master
Toffoli se declara impedido de julgar caso que envolve Moraes e Master imagem

POLÍTICA

Nunes Marques se declara impedido e deixa julgamento de Moraes
Nunes Marques se declara impedido e deixa julgamento de Moraes imagem

Na semana passada, após ser aconselhado pela equipe de marketing, Lula defendeu a realização da sessão pelo STF e cobrou do presidente da Corte, Edson Fachin, o fim do sigilo das investigações relacionadas ao caso Master.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alexandre de Moraes Banco MAster Daniel Vorcaro eleições 2026 Lula STF

Relacionadas

Mais lidas