Duda Lomanto é anunciada como nova secretária do Mar

Duda Lomanto, nova titular da Secretaria do Mar (Semar) - Foto: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), anunciou Duda Lomanto como nova titular da Secretaria do Mar (Semar). Duda substitui Andrea Mendonça, que pediu exoneração do cargo na terça-feira, 29.

A saída de Andrea surge no contexto do fim da aliança do União Brasil com o PDT na Bahia. O partido, liderado no estado por Félix Mendonça Jr., irmão de Andrea, firmou compromisso com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e vai apoiar o petista nas eleições de 2026.

Até então, Duda ocupava o cargo de diretora do Trabalho e Empreendedorismo (DTE) na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador (Semdec). A nomeação da nova secretária foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (30). “Após quatro anos de muitos desafios e conquistas à frente da DTE, é com grande honra que recebo o convite do Prefeito para assumir a Secretaria do Mar”, disse a nova titular da pasta.

A principal missão da pasta é planejar e executar ações para o desenvolvimento do potencial náutico da capital baiana. “Salvador guarda um dos maiores tesouros naturais do Brasil: a Baía de Todos os Santos, segunda maior baía navegável do mundo, com enorme potencial turístico ainda pouco explorado. Essas ilhas abrigam comunidades ricas em gastronomia, cultura, arte e artesanato – elementos que refletem a alma da nossa gente e precisam ser valorizados e potencializados como vetores de desenvolvimento”, apontou Duda.

A nova titular da Semar assegurou que a secretaria trabalhará em conjunto com outras pastas, como a Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semdec), com o objetivo de avançar na regularização de píeres e atracadouros, criando condições para expandir o turismo náutico e consolidar Salvador como a verdadeira Amazônia Azul do Brasil.

Currículo

Administradora de empresas, com MBA em Recursos Humanos pela Universidade de São Paulo (USP), Duda Lomanto tem especialização em Gestão Estratégica de Negócios pelo Insper e especialização em Gestão de Carreira e Sucessão e Construção de Time de Alta Performance pela Fundação Instituto de Administração (FIA USP).

Como diretora do Trabalho e Empreendedorismo da Semdec, Duda ajudou a implementar uma série de iniciativas que aproximaram a população das oportunidades do mercado, como o programa "Treinar para Empregar", que certificou mais de 60 mil pessoas em cursos de qualificação profissional.

Durante sua gestão, foram realizados ainda mais de 24 mil atendimentos pelo SAC do Empreendedor e ofertadas mais de 27 mil novas vagas de emprego. Outra ação desenvolvida foi o "SIMM Prepara", com oficinas voltadas para orientar candidatos em processos seletivos.