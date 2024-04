Tâmara Azevedo lança pré-candidatura à Câmara de Salvador | A TARDE

A socióloga Tâmara Azevedo (PSOL) lança, no próximo domingo, 14, sua pré-campanha para concorrer a uma vaga na Câmara Municipal de Salvador (CMS). O ato acontecerá na Casa Guió, no Rio Vermelho, com a estimativa de recepcionar 300 lideranças na atividade.

Com nome testado nas urnas nas eleições de 2022, quando tentou uma cadeira no Senado, Tâmara acumulou 60 mil votos. Em vista disso, a ativista defende que a sua pré-candidatura nasce de um desejo de construir uma ação mais combativa na Câmara.

"O legislativo é a casa do povo, deve ser vetor de mobilização social, denúncia, reivindicação de direitos, participação, produção de cidadania”, destaca.

O PSOL também lançou pré-candidatura para o Palácio Thomé de Souza. Para disputar o espaço, a sigla alçou o nome do sindicalista Kleber Rosa.

