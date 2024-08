Em revide ao STF, Lira desengaveta PEC que limita decisões de ministro

Se aprovada na comissão especial, a PEC segue para análise do plenário - Foto: © Lula Marques | Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), desengavetou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 16.

A proposição começou a tramitar no Senado e foi aprovada em novembro do ano passado, desde que chegou à Casa Legislativa, o processo ficou parado na Mesa Diretora da Câmara. Agora, voltará a ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), por determinação de Lira, conforme informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

O início do debate sobre a PEC é uma resposta à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que determinou a suspensão das emendas impositivas, chamadas de emendas ‘Pix’. O julgamento começou a tramitar hoje em plenário virtual.

Antes do início do julgamento, o Congresso enviou à Corte um pedido para interromper a análise do caso. Em contrapartida, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso negou e afirmou que não passaria por cima da ação “para sustar os efeitos de decisões proferidas por um de seus integrantes, em sede de suspensão de liminar”.