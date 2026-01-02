ANO ELEITORAL
Emendas terão calendário fixo de pagamento pela primeira vez
Sanção de Lula a LDO assegura prazo para repasse de recursos a parlamentares
Por Ane Catarine
Pela primeira vez na história, o pagamento de emendas parlamentares seguirá um calendário.
A medida está prevista na sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que manteve o entendimento de que parte das emendas impositivas deverá ser liberada até o fim do primeiro semestre do ano - antes, portanto, do período eleitoral.
Pleito antigo dos parlamentares, o cronograma foi negociado durante a tramitação da proposta no Congresso Nacional e contou com o aval do governo.
Leia Também:
De acordo com a lei sancionada, 65% das emendas individuais e de bancadas estaduais deverão ser pagas até julho.
O calendário vale tanto para as chamadas “emendas Pix”, de transferência especial direta, quanto para os recursos destinados aos fundos de saúde e de assistência social.
Para 2026, o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) reserva R$ 61 bilhões para o pagamento de emendas parlamentares.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes