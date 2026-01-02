Emendas terão calendário fixo de pagamento pela primeira vez

Hugo Motta (presidente da Câmara) | Lula | Davi Alcolumbre (presidente do Senado) - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Pela primeira vez na história, o pagamento de emendas parlamentares seguirá um calendário.

A medida está prevista na sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que manteve o entendimento de que parte das emendas impositivas deverá ser liberada até o fim do primeiro semestre do ano - antes, portanto, do período eleitoral.

Pleito antigo dos parlamentares, o cronograma foi negociado durante a tramitação da proposta no Congresso Nacional e contou com o aval do governo.

De acordo com a lei sancionada, 65% das emendas individuais e de bancadas estaduais deverão ser pagas até julho.

O calendário vale tanto para as chamadas “emendas Pix”, de transferência especial direta, quanto para os recursos destinados aos fundos de saúde e de assistência social.

Para 2026, o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) reserva R$ 61 bilhões para o pagamento de emendas parlamentares.