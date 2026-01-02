Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ANO ELEITORAL

Emendas terão calendário fixo de pagamento pela primeira vez

Sanção de Lula a LDO assegura prazo para repasse de recursos a parlamentares

Ane Catarine

Por Ane Catarine

02/01/2026 - 6:37 h | Atualizada em 02/01/2026 - 7:51
Hugo Motta (presidente da Câmara) | Lula | Davi Alcolumbre (presidente do Senado)
Hugo Motta (presidente da Câmara) | Lula | Davi Alcolumbre (presidente do Senado) -

Pela primeira vez na história, o pagamento de emendas parlamentares seguirá um calendário.

A medida está prevista na sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que manteve o entendimento de que parte das emendas impositivas deverá ser liberada até o fim do primeiro semestre do ano - antes, portanto, do período eleitoral.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Pleito antigo dos parlamentares, o cronograma foi negociado durante a tramitação da proposta no Congresso Nacional e contou com o aval do governo.

Leia Também:

Falida? Globo recebeu R$ 462 milhões em anúncios do governo Lula
Lula sanciona Orçamento com R$ 61 bilhões em emendas
Após panes em voos de Lula, FAB avalia compra de aeronave presidencial

De acordo com a lei sancionada, 65% das emendas individuais e de bancadas estaduais deverão ser pagas até julho.

O calendário vale tanto para as chamadas “emendas Pix”, de transferência especial direta, quanto para os recursos destinados aos fundos de saúde e de assistência social.

Para 2026, o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) reserva R$ 61 bilhões para o pagamento de emendas parlamentares.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ano Eleitoral congresso nacional Contas Públicas emendas parlamentares governo Lula LDO orçamento Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Hugo Motta (presidente da Câmara) | Lula | Davi Alcolumbre (presidente do Senado)
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Hugo Motta (presidente da Câmara) | Lula | Davi Alcolumbre (presidente do Senado)
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Hugo Motta (presidente da Câmara) | Lula | Davi Alcolumbre (presidente do Senado)
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Hugo Motta (presidente da Câmara) | Lula | Davi Alcolumbre (presidente do Senado)
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x