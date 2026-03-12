Empate no STF pode garantir liberdade a Daniel Vorcaro; Centrão monitora

Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master - Foto: Reprodução/Banco Master

Com o temor de que uma prisão demorada leve a uma delação do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, políticos do Centrão vêm monitorando os votos dos ministros que compõem a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos bastidores, membros do bloco partidário têm atuado para garantir a liberdade do empresário. Para isso, buscam, junto aos magistrados, construir uma maioria favorável à soltura de Vorcaro.

Estratégia

De acordo com a colunista Andreia Sadi, do g1, a estratégia levou em conta alguns cenários. Um deles era garantir três votos no colegiado, com a participação do ministro Dias Toffoli — como o também ministro André Mendonça é o relator e autorizou a prisão, a esperança dessas autoridades reside nos demais ministros.

Contudo, na quarta-feira, 11, Toffoli se declarou suspeito para analisar decisão que levou à prisão de Vorcaro.

Lei pode favorecer Vorcaro

Desta forma, a conta do Centrão mudou, já que o caso passa a ser julgado por quatro ministros. Com isso, um eventual empate favorece o réu — o que significaria a libertação do banqueiro —, já que a lei prevê, em casos criminais, que o empate favorece o réu.

