BANCO MASTER
Empate no STF pode garantir liberdade a Daniel Vorcaro; Centrão monitora
Políticos do bloco partidário estão de olho nos votos de ministros da 2ª Turma
Por Yuri Abreu
Siga o A TARDE no Google
Com o temor de que uma prisão demorada leve a uma delação do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, políticos do Centrão vêm monitorando os votos dos ministros que compõem a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Nos bastidores, membros do bloco partidário têm atuado para garantir a liberdade do empresário. Para isso, buscam, junto aos magistrados, construir uma maioria favorável à soltura de Vorcaro.
Estratégia
De acordo com a colunista Andreia Sadi, do g1, a estratégia levou em conta alguns cenários. Um deles era garantir três votos no colegiado, com a participação do ministro Dias Toffoli — como o também ministro André Mendonça é o relator e autorizou a prisão, a esperança dessas autoridades reside nos demais ministros.
Contudo, na quarta-feira, 11, Toffoli se declarou suspeito para analisar decisão que levou à prisão de Vorcaro.
Lei pode favorecer Vorcaro
Desta forma, a conta do Centrão mudou, já que o caso passa a ser julgado por quatro ministros. Com isso, um eventual empate favorece o réu — o que significaria a libertação do banqueiro —, já que a lei prevê, em casos criminais, que o empate favorece o réu.
Leia Também:
Quem são os ministros da 2ª Turma do STF?
- Gilmar Mendes - presidente do colegiado
- Dias Toffoli
- Luiz Fux
- Nunes Marques
- André Mendonça
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes