HOME > POLÍTICA
BANCO MASTER

Empate no STF pode garantir liberdade a Daniel Vorcaro; Centrão monitora

Políticos do bloco partidário estão de olho nos votos de ministros da 2ª Turma

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/03/2026 - 8:32 h | Atualizada em 12/03/2026 - 9:19

Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master
Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master

Com o temor de que uma prisão demorada leve a uma delação do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, políticos do Centrão vêm monitorando os votos dos ministros que compõem a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos bastidores, membros do bloco partidário têm atuado para garantir a liberdade do empresário. Para isso, buscam, junto aos magistrados, construir uma maioria favorável à soltura de Vorcaro.

Estratégia

De acordo com a colunista Andreia Sadi, do g1, a estratégia levou em conta alguns cenários. Um deles era garantir três votos no colegiado, com a participação do ministro Dias Toffoli — como o também ministro André Mendonça é o relator e autorizou a prisão, a esperança dessas autoridades reside nos demais ministros.

Contudo, na quarta-feira, 11, Toffoli se declarou suspeito para analisar decisão que levou à prisão de Vorcaro.

Daniel Vorcaro preso
Daniel Vorcaro preso | Foto: Divulgação/Secretaria de Administração Penitenciária

Lei pode favorecer Vorcaro

Desta forma, a conta do Centrão mudou, já que o caso passa a ser julgado por quatro ministros. Com isso, um eventual empate favorece o réu — o que significaria a libertação do banqueiro —, já que a lei prevê, em casos criminais, que o empate favorece o réu.

Leia Também:

CPI pode ouvir Eduardo Leite e votar sigilo de cunhado de Vorcaro
Ex-namorada de Vorcaro vira alvo da CPMI do INSS
Ex de Vorcaro comenta vazamento de mensagens íntimas: “Violência”

Quem são os ministros da 2ª Turma do STF?

  • Gilmar Mendes - presidente do colegiado
  • Dias Toffoli
  • Luiz Fux
  • Nunes Marques
  • André Mendonça

Tags:

André Mendonça Banco MAster Daniel Vorcaro Dias Toffoli STF

x